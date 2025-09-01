Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 2 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 2 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul zilei de marți, 2 septembrie 2025, pregătește o mulțime de surprize pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 01 Septembrie 2025, 10:43 | Actualizat Luni, 01 Septembrie 2025, 12:52
Horoscop zilnic 2 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile | Shutterstock.com

Horoscopul zilei de marți, 2 septembrie 2025, aduce vești bune și oportunități de neratat pentru unele semne zodiacale. În timp ce unii nativi se bucură și profită de tot ceea ce le-a rezervat a doua zi de toamnă, alții se simt depășiți de situație și nu vor să iasă din zona de confort.

Citește și: Începe perioada de ghinion pentru 3 zodii. Cu ce se vor confrunta nativii în luna septembrie 2025

Horoscop zilnic marți, 2 septembrie 2025, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 2 septembrie 2025, și ce trebuie să faci în funcție de fiecare zodie pentru a-ți merge bine. În rândurile de mai jos, a1.ro prezintă previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Articolul continuă după reclamă

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Berbec

Berbecii dau dovadă astăzi de o gelozie dusă la extrem. Atât la locul de muncă, cât și în relația cu partenerul de viață, nativii demonstrează că se simt nesiguri și că au mari probleme cu încrederea. Ar fi bine ca persoanele născute sub semnul acestei zodii să adopte o atitudine mai calmă și să asculte ceea ce au de zis cei din jur.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Gemeni

Gemenii ar putea să se simtă nerăbdători și ușor enervați de acțiunile celor din jur. Nativii au tendința de a arunca cu reproșuri și de a porni o serie de conflicte care nu se vor termina ușor. Astrele recomandă ca persoanele născute sub semnul zodiei să ia o pauză și să rămână departe de apropiați pentru a nu strica prieteniile.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Rac

Racii sunt foarte sensibili și pot ajunge în punctul în care să nu se poată opri din plâns timp de ore bune. Sentimentele lor sunt foarte puternice, iar dorința de a se descărca este foarte mare. Nativii nu au stat foarte rău până acum pe plan emoțional, însă ceva îi va da peste cap din toate punctele de vedere.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Leu

Leii se gândesc obsesiv la ceva ce ar fi trebuit deja să uite până acum. Determinarea lor de a rezolva o situație din trecut este mai mare ca niciodată, însă nativii vor fi loviți din plin de o mare dezamăgire după ce vor afla că nu se mai poate face nimic pentru a remedia lucrurile. Este o zi în care persoanele născute sub semnul acestei zodii vor conștientiza că anumite lucruri se fac la timp sau nu vor mai putea fi făcute niciodată.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Fecioară

Fecioarele ar trebui să fie mai atente și să evite să aibă încredere imediată în persoanele pe care le vor cunoaște. Deși există tendința de a acționa impulsiv, persoanele născute sub semnul zodiei vor reuși să se tempereze la momentul potrivit și să nu escaladeze un conflict care ar putea să vină la pachet cu foarte multe consecințe.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Balanță

Balanțele observă că problemele nu se rezolvă cu o atitudine calmă, motiv pentru care vor adopta o abordare mai drastică. Totuși, este important ca nativii să înțeleagă diferența dintre drastic și distructiv pentru că doar așa vor putea reuși să ajungă unde și-au propus. Este o zi în care totul pare că merge pe dos, mai ales la locul de muncă.

Citește și: Eclipsă de Lună pe 7 septembrie. Ce zodii sunt afectate de acest fenomen cosmic

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Scorpion

Scorpionii sunt creativi și reușesc să pună în aplicare un plan la care au lucrat de foarte mult timp. Pe plan profesional lucrurile merg în direcția cea bună, iar pe plan sentimental se anunță o surpriză uriașă. Partenerii de viață vor lua o decizie importantă, făcându-i pe nativi să se bucure în adevăratul sens al cuvântului.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Săgetător

Săgetătorii primesc sfaturi de la un părinte sau de la o figură superioară, însă dezamăgirea este foarte mare. Pentru că nativii nu au solicitat ajutor, aceștia vor da dovadă de un comportament ușor agresiv, iar cei din jur vor da un pas înapoi imediat. Persoanele născute sub semnul acestei zodii nu vor să accepte ca ceilalți să se implice fără să le fie cerut acest lucru.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Capricorn

Capricornii au tendința de a se izola și de a sta departe de ceilalți mai mult ca niciodată, însă acest lucru ar putea să dăuneze din mai multe puncte de vedere. În timp ce pe plan profesional pot apărea reproșuri, pe plan personal nativii se pot confrunta cu problemele la nivel emoțional. Este o zi dificilă, cu multe situații neprevăzute, dar care se poate încheia cu succes dacă persoanele născute sub semnul acestei zodii decid să iasă din zona de confort.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Vărsător

Vărsătorii simt că nu mai pot face față tuturor situațiilor la job, motiv pentru care aceștia vor solicita câteva zile libere pentru a-și putea reîncărca bateriile. Apropiații văd că nativii sunt într-o stare neplăcută și tocmai de aceea vor încerca să le facă pe plac pe tot parcursul zilei. Cei născuți sub semnul zodiei vărsător vor învăța care sunt adevăratele priorități în viață și vor reanaliza meritul efortului depus la locul de muncă.

Horoscop marți, 2 septembrie 2025 Pești

Peștii sunt deranjați de un detaliu minor cu privire la aspectul lor. Fie că este vorba despre greutate, vârstă, sau orice altceva, nativii tind să exagereze și să stârnească reacții neașteptate din partea celor care îi privesc. Nemulțumirea lor depășește cu mult realitatea, însă cei născuți sub semnul acestei zodii nu vor putea conștientiza acest lucru prea curând.

Citește și: Cele mai norocoase zodii din septembrie 2025. Ei nu vor mai avea probleme pe plan financiar

Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani ș...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita Fiul lui Ion Țiriac, “pachet de mușchi” la 48 de ani. Imaginile cu care și-a surprins chiar și iubita
Observatornews.ro Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă Momentul atacului din Cernavodă, surprins de camere: Fiul victimei a asistat neputincios la crimă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 1 septembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Horoscop zilnic 31 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 31 august 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor. Ar putea americanii să dea un puci? Ce spun istoria și doctrina Monroe
SUA au trimis o flotă lângă Venezuela, pe al cărui președinte îl consideră un baron al drogurilor.... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu care românca a atras toate privirile. Foto
Mădălina Ghenea, apariție plină de senzualitate la Festivalul de Film de la Veneția 2025! Cum arată ținuta cu... Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple pot aduce profit”
Un tânăr a câștigat aproape 20.000 de lire din revânzarea obiectelor second-hand: „Chiar și articolele simple... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această toamnă
Mantră vindecătoare pentru a-ți elibera inima de durerea trecutului și a chema iubirea predestinată în această... Kudika
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat
Trebuie acordul copiilor majori pentru a vinde un apartament? Legea, explicată de un avocat Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite
Iancu Guda, despre cum este distribuită avuţia medie în România: 77% în imobiliare și mașină, 12% în depozite Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza fostului primar
Luptele bucureștenilor cu “moștenirea” lui Nicușor Dan. Șoferul care a luat 80.000 lei amendă din cauza... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în căsătorie
Detalii mai puțin știute despre logodna lui Taylor Swift cu Travis Kelce. Când a avut, de fapt, loc cererea în... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x