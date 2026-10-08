Cele mai scumpe destinații de vacanță din lume în 2026. Unde turiștii ajung să cheltuiască peste 1.000 de euro pe zi

Dacă majoritatea oamenilor caută cele mai ieftine destinații de vacanță, sunt și persoane care aleg să meargă în cele mai scumpe locuri din lume. Dacă vrei să afli care este destinația pentru care trebuie să plătești foarte mult ca să o poți vizita, ai nimerit articolul potrivit.

Topul celor mai scumpe destinații de vacanță în 2026

Destinațiile de vacanță cele mai scumpe în 2026 sunt Groenlanda, Insulele Virgine Britanice și Polinezia Franceză, potrivit unei analize squaremouth.com, în care au fost luați în calcul cinci factori care pot influența costurile unei călătorii.

Și alte locuri s-au remarcat la categoria celor mai scumpe destinații, printre ele numărându-se Antarctica, Botswana, Zimbabwe, Namibia, Maldive, Anguilla, Turks și Caicos și Zambia.

Clasamentul arată următoarea tendință: destinațiile polare și cele care presupun expediții se numără printre cele mai scumpe tipuri de vacanțe, urmate de destinațiile insulare și de plajă și de cele renumite pentru safari și observarea faunei.

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Antarctica, Botswana și Rwanda au cele mai mari costuri medii ale unei călătorii, în timp ce Anguilla, Turks și Caicos și Polinezia Franceză au cele mai mari costuri medii pentru o noapte de cazare la hotel, mai scrie sursa citată.

Cele mai scumpe destinații raportat la costurile de zi cu zi pentru mâncare și băutură sunt Bermuda, Bahamas și Elveția. Un sondaj arată că bugetul turiștilor pentru 2026 a crescut, mai ales în rândul celor care vor o experiență premium.

Groenlanda este considerată cea mai scumpă destinație

Groenlanda ocupă primul loc în clasamentul celor mai scumpe destinații, după ce s-au înregistrat costuri ridicate la aproape toate categoriile.

Costul mediu al unei călătorii este de 1.171 de dolari pe zi, zborurile costă în medie 1.357 de dolari, închirierea unei mașini ajunge la 110 dolari pe zi, iar prețurile la mâncare și băuturi se numără printre cele mai mari dintre toate destinațiile analizate, scrie sursa citată mai sus.

Cât de scump este să călătorești în celelalte destinații

Datele arată că destinațiile îndepărtate și izolate din punct de vedere geografic sunt asociate cu costuri totale mai mari ale călătoriilor. Primele patru din cele cinci destinații din top fac parte din această categorie: Groenlanda, Polinezia Franceză, Antarctica și Insulele Maldive.

Pe locul al doilea se află Insulele Virgine Britanice, unde o noapte de hotel în timpul săptămânii costă 1.137 de dolari (997 de euro), iar costul mediu al unei călătorii este de 925 de dolari (811 euro) pe zi, scrie euronews.com.

Pe locul al treilea se află Polinezia Franceză, unde costul unei călătorii este de 756 de dolari (663 de euro) pe zi, iar o noapte de hotel în timpul săptămânii costă 1.382 de dolari (1.212 euro).

Topul primelor cinci este completat de Antarctica, unde un bilet de avion costă 1.899 de dolari (1.665 de euro), iar costul mediu al unei călătorii ajunge la 1.511 dolari (1.325 de euro) pe zi, și de Maldive, unde costul mediu al unei călătorii este de 1.072 de dolari (940 de euro) pe zi, iar o noapte de hotel în timpul săptămânii costă 1.249 de dolari (1.096 de euro), mai scrie sursa citată.

Cele mai scumpe destinații în ceea ce privește cazarea

Cele mai scumpe destinații în ceea ce privește hotelurile sunt, în mare parte, destinații situate pe insule, unde resorturile de lux, vilele și oferta limitată de locuri de cazare pot duce la tarife mult mai mari pe noapte. Anguilla, Turks și Caicos și Polinezia Franceză sunt cele mai scumpe destinații pentru cazare, potrivit analizei squaremouth.com.

În Anguilla, costul mediu este de 1.684 de dolari pe noapte, în Turks și Caicos este de 1.413 dolari, iar în Polinezia Franceză ajunge la 1.382 de dolari pe noapte.

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