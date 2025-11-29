Mireasa sezonul 12, 29 noiembrie 2025. Sfaturile câștigătorilor sezoanelor anterioare pentru concurenții aflați în competiție

Ediția din 29 noiembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Câștigătorii sezoanelor anterioare împărtășesc cele mai bune sfaturi pentru concurenții aflați în competiție. De la cum să gestionezi emoțiile și comentariile fanilor, până la cum să construiești o relație autentică în show, acest video aduce perspectivele celor care au trăit deja experiența.

Sambata, 29.11.2025, 16:00