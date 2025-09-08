Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Kiprianos, între Emily și Diana! Cu cine comunică mai ușor

Ediția din 8 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Tensiunile dintre concurenți ies tot mai mult la iveală. Diana și Kiprianos au avut o discuție lămuritoare, încercând să își clarifice situația și să își spună direct ce i-a deranjat. Între timp, și Emily a decis să vorbească cu noul concurent, mărturisindu-i că, dacă nici măcar nu o salută, atunci nu mai are pretenții de la el.

Luni, 08.09.2025, 14:34