Antena Căutare
Home Mireasa Momente Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Kiprianos, între Emily și Diana! Cu cine comunică mai ușor
Logo show

Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Kiprianos, între Emily și Diana! Cu cine comunică mai ușor

Ediția din 8 septembrie 2025 a emisiunii Mireasa, sezonul 12. Tensiunile dintre concurenți ies tot mai mult la iveală. Diana și Kiprianos au avut o discuție lămuritoare, încercând să își clarifice situația și să își spună direct ce i-a deranjat. Între timp, și Emily a decis să vorbească cu noul concurent, mărturisindu-i că, dacă nici măcar nu o salută, atunci nu mai are pretenții de la el.
Luni, 08.09.2025, 14:34
x
Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Ștefania a purtat o discuție cu Emily despre Liviu: „Nu-mi pică bine!”

Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025. Ștefania a purtat o discuție cu Emily despre Liviu: „Nu-mi pică bine!”

Logo show Luni, 08.09.2025, 15:22 Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025.Ștefania, supărată pe Liviu după un moment surprins cu Emily în leagăn

Mireasa sezonul 12, 8 septembrie 2025.Ștefania, supărată pe Liviu după un moment surprins cu Emily în leagăn

Logo show Luni, 08.09.2025, 15:07 Super Neatza, 8 septembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Adina Moraru: Ce ne pregătesc astrele la începutul lunii

Super Neatza, 8 septembrie 2025. Horoscop Săptămânal cu Adina Moraru: Ce ne pregătesc astrele la începutul lunii

Logo show Luni, 08.09.2025, 12:08 Super Neatza, 8 septembrie 2025. „Super Scoala”, concurs cu premii pentru cei mici! Ce a câștigat Carmen Tufeanu

Super Neatza, 8 septembrie 2025. „Super Scoala”, concurs cu premii pentru cei mici! Ce a câștigat Carmen Tufeanu

Logo show Luni, 08.09.2025, 10:30 Super Neatza, 8 septembrie 2025. Cum pot părinții găsi 5 minute de liniște într-o zi copleșitoare

Super Neatza, 8 septembrie 2025. Cum pot părinții găsi 5 minute de liniște într-o zi copleșitoare

Logo show Luni, 08.09.2025, 10:25 Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici

Super Neatza, 8 septembrie 2025. Concursul Viză de Asia: Ce a câștigat Emilia Petcovici

Logo show Luni, 08.09.2025, 10:17 Super Neatza, 8 septembrie 2025. Cum îi învățăm pe copii să mănânce sănătos încă de mici

Super Neatza, 8 septembrie 2025. Cum îi învățăm pe copii să mănânce sănătos încă de mici

Logo show Luni, 08.09.2025, 10:13 Super Neatza, 8 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii au șansa să își îmbunătățească veniturile

Super Neatza, 8 septembrie 2025. Horoscopul Zilei cu Adina Moraru: Gemenii au șansa să își îmbunătățească veniturile

Logo show Luni, 08.09.2025, 10:07 Super Neatza, 8 septembrie 2025. La mulți ani, Marlena!

Super Neatza, 8 septembrie 2025. La mulți ani, Marlena!

Logo show Luni, 08.09.2025, 08:46 Super Neatza, 8 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi de până la 32 de grade

Super Neatza, 8 septembrie 2025. Prognoza meteo cu Ramona Olaru: Temperaturi de până la 32 de grade

Logo show Luni, 08.09.2025, 08:45 Asia Express, 7 septembrie 2025. Care este miza Joker-ului câștigat de Emil Rengle și Alejandro

Asia Express, 7 septembrie 2025. Care este miza Joker-ului câștigat de Emil Rengle și Alejandro

Logo show Duminica, 07.09.2025, 23:50 Asia Express, 7 septembrie 2025. Prima confruntare pentru jocul de amuletă! Ce echipă a câștigat

Asia Express, 7 septembrie 2025. Prima confruntare pentru jocul de amuletă! Ce echipă a câștigat

Logo show Duminica, 07.09.2025, 23:46
x