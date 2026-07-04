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Darius a spus care este regretul său, înainte de a pleca de la Mireasa! Doamna Melinda, gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat

Darius a fost eliminat din casa Mireasa. Meciul iubirii. Înainte de a pleca, concurentul a spus care este regretul său, iar doamna Melinda a făcut gestul la care nimeni nu s-ar fi așteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 04 Iulie 2026, 18:12 | Actualizat Sambata, 04 Iulie 2026, 18:31
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În gala Mireasa. Meciul iubirii de vineri, 3 iulie 2026, votul publicului a scos la iveală că Darius este concurentul care este eliminat. La emisiunea Mireasa: Capriciile iubirii, concurentul a dezvăluit care este regretul său, la plecare. Mai mult decât atât, doamna Melinda a făcut gestul la care nimeni nu s-ar fi așteptat, în ultima ei zi de emisiune. Descoperă ce s-a întâmplat și ce au surprins camerele de filmat.

Darius a spus care este regretul său, înainte de a pleca de la Mireasa! Doamna Melinda, gest la care nimeni nu s-ar fi așteptat

Gala Mireasa din 3 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a adus numeroase răsturnări neașteptate de situație în clasament, una dintre ele fiind faptul că Daniela a ajuns mireasa săptămânii! De asemenea, cursa de eliminare dintre Dorian, Daniel și Darius s-a terminat cu eliminare băiatului doamnei Melinda, care a obținut un scor detașat de 86,64% din voturi. Cel mai probabil, publicul l-a „taxat” pe tânăr pentru ieșirile sale nervoase și pentru atitudinea de care a dat dovadă în ultima perioadă, după ce Daniela, fosta sa parteneră, a ales să se apropie de Mihai.

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Întrebată de Paula Chirilă dacă regretă ceva anume, înaine de a părăsi casa Mireasa. Meciul iubirii, aceasta a spus: „Da, regret că nu am spus de fiecare dată când trebuia ceea ce am simțit, ăsta e regretul meu cel mai mare, poate așa mă protejam și pe mine mai mult. Lui Darius i-am zis de fiecare dată ceea ce am simțit, doar că el nu m-a ascultat. Și cam atât. În rest, nu îmi pare rău că am venit. Am zis de multe ori că îmi pare rău că am venit, dar nu îmi pare”, a mărturisit doamna Melinda.

Mai mult decât atât, aceasta a făcut gestul la care nimeni nu s-ar fi așteptat! Mama lui Darius s-a împăcat cu doamna Mihaela: „În premieră m-am împăcat cu doamna Mihaela, cu care am zis că nu o să mă împac niciodată”.

Întrebat ce regretă cel mai mult acum, înainte de a pleca din casă, Darius a mărturisit: „Regret faptul că m-am certat cu unii dintre băieți, regret faptul că nu pot să îmi țin gura uneori și vorbesc mult și prost. Nu regret că nu am ascultat-o pe mama pentru că altfel nu aș fi învățat foarte multe lucruri. M-am învățat și merg cu capul sus, chiar dacă am spus multe prostii”.

colaj foto cu melinda si darius la mireasa: capriciile iubirii
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Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

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