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Imagine adorabilă cu cei doi copii ai Giovanei și ai lui Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa. Micuțul Ares a împlinit 2 ani

A fost sărbătoare mare în familia Seserman! Micuțul Ares a împlinit 2 ani și a avut parte de un tort aniversar cu totul special.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Iunie 2026, 11:34 | Actualizat Marti, 30 Iunie 2026, 11:49
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Imagine adorabilă cu cei doi copii ai Giovanei și ai lui Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa | Antena 1
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Sese a publicat o fotografie cu micul Ares suflând în lumări, alături de sora lui mai mare. Eleganți și entuziasmați de tortul în formă de minge de fotbal, Ares și Hurrem au fost în centrul atenției la petrecere.

Copiii câștigătorilor din sezonul 5 Mireasa cresc pe zi ce trece și își bucură părinții.

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Imagine adorabilă cu cei doi copii ai Giovanei și ai lui Sese, câștigătorii sezonului 5 Mireasa. Cât a crescut Ares, care a împlinit recent 2 ani

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Între cei doi frați este o diferență de vârstă de un an și o lună, fata fiind născută pe 22 mai 2023 și băiatul pe 25 iunie 2024.

Giovana a declarat că Sese i-a fost de mare ajutor cu Hurrem Selina și se bazează pe el și în creșterea lui Ares.

„Nu cred că aș fi putut fără el să mă descurc. Apreciez femeile care își cresc singure copiii. Mi se pare obositor. Făr el nu cred că aș fi putut. Și acum urmează al doilea. El oricum a mai tuns și alte persoane, doar că nu pe bani. Cu marele premiu încă n-am făcut nimic. Îi avem tot acolo și tot o să mai strângem. Eu vreau să ne luăm casă și avem nevoie de mai mulți bani”, a spus Giovana.

Cu ocazia aniversării a 32 de ani de la prima emisie a Antenei 1, Sese și Giovana au participat la o ediție specială Mireasa. Câștigătorii sezonului 5 au fost însoțiți de cele două comori ale lor: Ares și Hurrem.

„Viețile noastre se învârt în jurul copiilor”, a spus Sese, care a avut mare grijă de copiii săi, în timpul ediției speciale de Mireasa.

Sese și Giovana
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„E frumos, eu cu copiii, Sese cu lucrul, abia aștept să vină acasă. Încă n-am făcut nimic cu premiul, așteptăm să mai strângem. Am învățat să mai am răbdare, dar uneori explodez, iar Sese mă ponderează și îmi explică. El e foarte înțelegător. Nu înțeleg cum poate el să aibă atâta răbdare cu ei. Hurrem merge la grădiniță privată, dar parcă face mai multe tantrumuri, se exteriorizează acasă, răcește mai des, de-ale copilăriei”, a povestit Giovana.

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