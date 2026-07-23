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Mireasa, Confesiuni: sezon 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, între Ema și Alan în seara cu task-ul cătușelor: „Îmi era rușine” 

Ema și Alan au povestit în primul episod de Mireasa:Confesiuni despre noaptea care a reprezentat începutul poveștii lor. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 23 Iulie 2026, 15:37 | Actualizat Joi, 23 Iulie 2026, 15:45
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Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 1 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Ema și Alan.

Ema a intrat în casa Mireasa în februarie și între ea și Alan nu a existat o interacțiune până la task-ul cătușelor. Încătușați, cei doi au dormit îmbrățișați, iar momentul a reprezentat începutul poveștii lor care sa lăsat cu o căsătorie civilă și un prmeiu de 40.000 de euro câștigat în Finla Mireasa.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Alan și Ema, ipostaze apropiate în dormitor. Cum au fost surprinși de camerele de filmat la Task-ul Cătușelor

Ce s-a întâmplat, de fapt, între Ema și Alan în dormitor, în seara cu task-ul cătușelor: „Îmi era rușine”. Câștigătorii sezonului 13 Mireasa au recunoscut acum „Cine a făcut primul gest?”

Ema și Alan au povestit ce s-a întâmplat între ei în noaptea aceea. Tânăra a fost cea care a făcut primul gest de apropiere.

„Afară ningea ca în poveste, în casă era cald și liniște, noi simțeam cum inimile noastre băteau în același ritm, exista o tensiune între noi, nu puteam să dormim, Alan era foarte grijuliu cu mine. Emișor, normal, a făcut primul gest. Emișor l-a luat în brațe pentru că nu încăpeam în pat. Ca să-i dau un pic foc, m-am întors cu spatele, s-a întors și el după mine și m-a luat în brațe.

Alan a mărturisit că a fost șocat pentru că Ema, fără să-și dea seama, l-a mângâiat jumătate de oră pe mână.

„N-am știut ce se întâmplă, am zis e de bine, i-am luat mâna și am pus-o în dreptul inimii mele”, a spus tânărul.

colaj cu Ema și Alan
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„Am stat și eu me gânduri și i-am făcut o inimioară în dreptul inimii. A doua zi eram frânți, mie îmi era rușine, eu am declarat că intrasem în casă fără să fiu atrasă de nimeni, mă simțeam că am trădat încrederea fetelor! Eram stânjenită, mă gândeam cum le privesc în ochi pe fete. Mă gândeam la ce imagini se vor da, mă gândeam la parinții mei care mă vor vedea în pat cu cineva. A fost greu pentru mine, dar mi-a fost stâlp”, a mai spus Ema.

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