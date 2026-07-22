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Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Ce cupluri cred Ema și Alan că nu vor rezista în afara casei Mireasa 

Ema și Alan, câștigătorii sezonului 13 Mireasa au fost prezenți în primul episod de Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Cei doi și-au dat cu părerea despre celelalte cupluri formate în sezonul 13 Mireasa. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:39 | Actualizat Miercuri, 22 Iulie 2026, 16:55
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Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 1 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Ema și Alan.

Întrebați care cupluri cred că nu vor rezista acasă, cei doi au spus că cei care s-au căsătorit au cupluri bine închegate și sunt convinși că vor rezista în afara casei Mireasa, iar cei despre care nu cred că pot forma un cuplu stabil Ema și Alan au spus că sunt Daniel și Claudia.

Claudia și Daniel nu au părăsit casa Mireasa în calitate de cuplu, însă s-au sărutat în pauza de la ultima emisie a sezonului de Capricii.

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Ce cupluri cred Ema și Alan că nu vor rezista în afara casei Mireasa. Câștigătorii sezonului 13 Mireasa au numit și cuplurile puternice din perspectiva lor

„Eu mă refer la Daniel și Claudia, deși nu știu în ce statut sunt. Nu îi văd formând afară un cuplu, pentru că sunt amândoi orgolioși și încăpățânați. Ei preferă dreptatea. În schimb, vedem o chimie puternică între Daniela și Mihai, iar la Denis și Bianca nu i-am cunoscut atât de tare. Sunt un cuplu închegat. Dar dintre Mihai și Daniela și Denis și Bianca, eu îi văd mai puternici pe Mihai și Daniela”, a spus Ema la Mireasa, Confesiuni. Între timp, Daniela și Mihai și-au anunțat despărțirea în mediul online.

„Vedem amândouă cuplurile căsătorite foarte puternice. Alex și Giuli au luptat cu dinții. Sunt convinsă că vor trece peste acest obstacol. Până la urmă nu o să trăiască cu soacra. Important e ca ei să-și creeze propria familie, iar timpul le va rezolva pe toate”, a mai spus soția lui Alan.

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colaj cu Ema și Alan
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