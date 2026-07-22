Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. În ce relații au rămas Ema și Alan cu Amalia și Sebastian după conflictul neașteptat

Ema și Alan au vorbit la Mireasa: Confesiuni despre conflictul pe care l-au avut spre finalul sezonului 13 Mireasa cu Amalia și Sebastian.

Între Ema și Alan și Amalia și Sebastian, cupluri care au fost apropiate și s-au numit chiar: „nașii și finii”, a existat un conflict surprinzător spre finalul sezonului. De la momentul aparent banal în care Alan a vrut să mănânce în bucătăria în care făcuse curățenie Sebastian, s-a ajuns la cuvinte grele și reproșuri acumulate și nespuse până atunci.

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În primul episod al sezonului 9 de Mireasa: Confesiuni, Ema și Alan au vorbit despre conflict, mărturisind că atunci când au fost la biserică înainte de cununie, s-au împăcat cu ei, în sensul că nu poartă dușmănie reciprocă.

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În ce relații au rămas Ema și Alan cu Amalia și Sebastian după conflictul neașteptat. Ce spun primii că s-a întâmplat între cele două cupluri în Biserică: „După ce s-au aruncat toate acuzațiile...”

„Ne-am împăcat la biserică. Nu știu dacă ei s-au abținut sau nu. Noi vorbim despre noi. Poate au fost momente în care am pus mai presus liniștea decât dreptatea, cum și în cuplul nostru am vrut să avem liniște. Eu le spuneam să-mi spună dacă îi deranjează ceva. Nu știu dacă și ei s-au abținut, nu pot să-mi dau cu părerea. Noi nu am simțit că s-au abținut!”, a spus Ema.

Întrebaț de ce a explodat conflictul pe ultima sută de metri, Alan a răspuns: „Probabil emoții, stres, oboseală. Se adună foarte multe emoții. Și în casă când cineva îți spune ceva ajungi să te aprinzi foarte tare!”.

„După ce s-au aruncat toate acuzațiile, noi am pus pe seama unei strategii. Acum, după epuizarea conflictului țin să cred că nu a fost o strategie”, a mai spus Ema.

Cei doi au precizat, totuși, că au ajuns la concluzia că nu există prietenii în casa Mireasa.

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