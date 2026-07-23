Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Concurentul care l-a enervat cel mai tare pe Sebastian: „A însemnat și o lecție pentru mine”

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 2 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Amalia și Sebastian. Urmărește episodul 2 integral în AntenaPLAY!
Andreea Frățilă i-a întrebat pe soții Zalomir ce concurenți i-au enervat, iar Sebastian a avut un răspuns ferm.
Concurentul care l-a enervat cel mai tare pe Sebastian: „A însemnat și o lecție pentru mine”. Soțul Amaliei a mărturisit în ce moment a fost dezamăgit de unii colegi
„Clar concurentul care a stârnit cel mai mult partea impulsivă pentru mine. A fost Daniel la început. Dar totodată Daniel a reprezentat și o lecție foarte importantă pentru mine în viața asta pe care o să o țin minte. Faptul că indiferența și modul în care trebuie să asculți pot face diferența într-o discuție și că nu e necesară nicio reacție pentru a avea dreptate”, a spus Sebastian.
„Nu a fost o persoană să mă enerveze. Poate Denis mi s-a părut o persoană foarte arogantă. Poate Bianca este schimbare a lui sau el așa este, de fapt”, a spus Amalia.
Sebastian și-a amintit că în momentul în care s-a întors logodit cu Amalia a fost dezamăgit pentru că mulți concurenți nu s-au bucurat pentru ei. Tânărul a spus că de la majoritatea nu a simțit căldura sufletească. De la mame, Ema și Alan și Giulia și Alexandru au simțit că se bucură pentru ei, însă ceilalți i-au tratat cu indiferență.
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