Mireasa: Confesiuni, sezonul 9. Concurentul care l-a enervat cel mai tare pe Sebastian: „A însemnat și o lecție pentru mine”

Invitați la Mireasa, Confesiuni, în episodul 2, Amalia și Sebastian au vorbit deschis despre momentele plăcute, dar și de cele mai puțin plăcute din casa Mireasa. Cei doi au fost întrebați ce concurenți i-au enervat cel mai tare!

Mireasa: Confesiuni este un produs exclusiv AntenaPLAY. Emisiunea a ajuns la sezonul 9, prezentat de Andreea Frățilă. Episodul 2 de Mireasa: Confesiuni i-a avut ca invitați pe Amalia și Sebastian. Urmărește episodul 2 integral în AntenaPLAY!

Andreea Frățilă i-a întrebat pe soții Zalomir ce concurenți i-au enervat, iar Sebastian a avut un răspuns ferm.

Concurentul care l-a enervat cel mai tare pe Sebastian: „A însemnat și o lecție pentru mine”. Soțul Amaliei a mărturisit în ce moment a fost dezamăgit de unii colegi

„Clar concurentul care a stârnit cel mai mult partea impulsivă pentru mine. A fost Daniel la început. Dar totodată Daniel a reprezentat și o lecție foarte importantă pentru mine în viața asta pe care o să o țin minte. Faptul că indiferența și modul în care trebuie să asculți pot face diferența într-o discuție și că nu e necesară nicio reacție pentru a avea dreptate”, a spus Sebastian.

„Nu a fost o persoană să mă enerveze. Poate Denis mi s-a părut o persoană foarte arogantă. Poate Bianca este schimbare a lui sau el așa este, de fapt”, a spus Amalia.

Sebastian și-a amintit că în momentul în care s-a întors logodit cu Amalia a fost dezamăgit pentru că mulți concurenți nu s-au bucurat pentru ei. Tânărul a spus că de la majoritatea nu a simțit căldura sufletească. De la mame, Ema și Alan și Giulia și Alexandru au simțit că se bucură pentru ei, însă ceilalți i-au tratat cu indiferență.

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