Mireasa sezon 12. Alexandru a vorbit despre copilul său și mama acestuia. Ce a dezvăluit după ce inițial a refuzat să dea detalii

Alexandru de la Mireasa sezonul 12 a dat detalii despre copilul său și implicarea pe care o are în viața micuțului.

Publicat: Luni, 11 August 2025, 12:10
Alexandru de la Mireasa sezonul 12 a dat detalii despre copilul său și implicarea pe care o are în viața micuțului.

Deși inițial a refuzat să vorbească despre copilul său, Alexandru s-a deschis și a dat detalii despre această situație dificilă.

Mireasa sezonul 12. Alexandru a vorbit despre copilul său și mama acestuia. Ce a dezvăluit, după ce inițial a refuzat să o facă

Alexandru a avut o relație de aproximativ doi ani. Întrebat dacă erau tot împreună când a născut, tânărul a refuzat să răspundă. A declarat, în schimb: ”Tot ce pot să spun e că l-am văzut la naștere. Nici asta nu pot să spun (n.r. dacă l-a recunoscut și e pe numele lui). L-am văzut și de câteva ori, am fost în vizită, l-am vizitat, au fost și câteva momente.”

Când Raluca Preda i-a explicat că situația ar trebui explicată pentru a le lămuri pe concurente, Alexandru a adăugat: ”Dacă aș răspunde la întrebările puse, ar pune-o într-o lumină proastă. În Anglia, legile sunt foarte diferite, nu e cu recunoscut copilul sau chestii de genul. Pur și simplu, părinții, fie individual, fie amândoi, merg la primărie și pun numele de familie. Ideea este că copilul nu este pe numele meu, nu a vrut să mă treacă din cauza problemelor care au fost între noi. Eram certați, da. În acte, eu nu exist, dar până în luna aprilie sau mai, am dat bănuți în fiecare lună. La început cât am considerat, apoi cât mi s-a cerut. Din luna aprilie sau mai, i-am zis, prin o persoană, că îi mai dau bani doar dacă mă lasă să îl văd măcar o dată pe săptămână, loc de joacă, oriunde, nu contează. Și nu s-a întâmplat asta. De atunci, i-am făcut un cont separat și strâng banii acolo”.

Alexandru a mai spus că și-ar dori să aibă un program, să-și vadă copilul: „Să știe că mă dedic pentru el, să nu trăiască cu gândul că l-aș abandona și aș uita de el. Din contră, sunt cu sufletul lângă el tot timpul”.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

