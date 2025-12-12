Mireasa, sezon 12. Bunica Virginia, mustrată de soț în direct: „Drăguța mea, ce e cu supărările astea? Foarte urât!”

Soțul doamnei Virginia a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii și și-a cam certat soția pentru supărările sale la adresa Florinei.

Doamna Viriginia a avut mai multe supărări la adresa logodnicei lui Alex. Printre nemulțumiri s-a numărat faptul că făcând referire la mama lui Alex, Florina s-a adresat cu Adina și nu cu o formulare de politețe precum: doamna Adina, mama lui Alex, mama-soacră, așa cum s-ar fi așteptat bunica Virginia. Domnul Florin a intervenit telefonic și și-a mustrat „drăguța” pentru comportamentul din ultimele zile. Alex a intervenit și i-a spus bunicului că nu are de ce să fie atât de dur.

Bunica Virginia, mustrată de soț în direct: „Drăguța mea, ce e cu supărările astea? Foarte urât!”. Alex a intervenit când i s-a părut că bunicul e prea dur

Domnul Florin: Bună seara, drăguța mea! Drăguță, dar de ce e atât de multă supărare pe tine?

Doamna Virginia: Pentru că nu-mi convin cuvintele pe care mi le-a spus Florina.

Domnul Florin: Nu-i frumos din partea ta, să știi! Foarte urât!

Doamna Virginia: Eee!

Domnul Florin: Să știi că ne-ai făcut toată familia de rușine! Foarte urât! Nu mă așteptam la așa ceva!

Alex: Nu! N-ai de ce să zici așa, că nu-i adevărat!

Domnul Florin: Ea nu știe că și copilul meu îmi spune băi tată?

Doamna Virginia: Păi băi tată e una și bă Adina e alta

Domnul Florin: Dar ăla e copilul meu, e Ovidiu, dar fata aia nu e fata Adinei. FOarte urât din partea ta. Te-am apreciat foarte mult, dar ai dat totul peste cap

Doamna Virginia: Nu mai spun nimic, dacă atât apreciază el…

