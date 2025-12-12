Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 12. Bunica Virginia, mustrată de soț în direct: „Drăguța mea, ce e cu supărările astea? Foarte urât!”

Mireasa, sezon 12. Bunica Virginia, mustrată de soț în direct: „Drăguța mea, ce e cu supărările astea? Foarte urât!”

Soțul doamnei Virginia a intervenit telefonic la Mireasa, Capriciile Iubirii și și-a cam certat soția pentru supărările sale la adresa Florinei. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Decembrie 2025, 11:50 | Actualizat Vineri, 12 Decembrie 2025, 12:16

Doamna Viriginia a avut mai multe supărări la adresa logodnicei lui Alex. Printre nemulțumiri s-a numărat faptul că făcând referire la mama lui Alex, Florina s-a adresat cu Adina și nu cu o formulare de politețe precum: doamna Adina, mama lui Alex, mama-soacră, așa cum s-ar fi așteptat bunica Virginia. Domnul Florin a intervenit telefonic și și-a mustrat „drăguța” pentru comportamentul din ultimele zile. Alex a intervenit și i-a spus bunicului că nu are de ce să fie atât de dur.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Alex s-a supărat pe bunica Virginia și i-a făcut observație în live: „E ultima dată când se mai vorbește”

Bunica Virginia, mustrată de soț în direct: „Drăguța mea, ce e cu supărările astea? Foarte urât!”. Alex a intervenit când i s-a părut că bunicul e prea dur

Domnul Florin: Bună seara, drăguța mea! Drăguță, dar de ce e atât de multă supărare pe tine?

Doamna Virginia: Pentru că nu-mi convin cuvintele pe care mi le-a spus Florina.

Domnul Florin: Nu-i frumos din partea ta, să știi! Foarte urât!

Doamna Virginia: Eee!

Domnul Florin: Să știi că ne-ai făcut toată familia de rușine! Foarte urât! Nu mă așteptam la așa ceva!

Alex: Nu! N-ai de ce să zici așa, că nu-i adevărat!

Domnul Florin: Ea nu știe că și copilul meu îmi spune băi tată?

Doamna Virginia: Păi băi tată e una și bă Adina e alta

Domnul Florin: Dar ăla e copilul meu, e Ovidiu, dar fata aia nu e fata Adinei. FOarte urât din partea ta. Te-am apreciat foarte mult, dar ai dat totul peste cap

Doamna Virginia: Nu mai spun nimic, dacă atât apreciază el…

Citește și: Mireasa, sezon 12. Mama lui Alex, intervenție telefonică după supărările bunicii Virginia. Ce i-a spus doamna Adina Florinei

Finala Mireasa sezon 12 are loc pe 19 decembrie 2025, de la 14:00, pe Antena 1

Finala Mireasa are loc pe 19 decembrie 2025, căsătoriile civile se desfășoară pe 18 decembrie, la primărie. În Finală, finaliștii sezonului 12 Mireasa vor dansa valsul finaliștilor, iar cuplurile căsătorite își vor rosti jurăminte de iubire. La finalul emisiei live de Mireasa de pe 19 decembrie se vor afla câștigătorii premiului de 40.000 de euro.

Regulamentul spune că, după oficierea căsătoriei, cuplul clasat pe primul loc este desemnat câștigător. Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 12. Pentru a intra în posesia premiului, conurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Colaj cu concurenții Mireasa
+4
Mai multe fotografii

Emisiunea Mieasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Mireasa, sezon 12. Iolanda l-a auzit pe Alexandru la telefon. Ce i-a transmis băiatul: „Sunt cu gândul la tine”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut” Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: &#8220;Mereu m-a susţinut&#8221;
Observatornews.ro Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Antena 3 Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Patru cupluri pornesc în aventura vieții lor pentru a-și testa relația. Vor reuși să reziste tentației? Urmărește Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY!
Citește și
Mireasa, sezon 12. O fată i-a spus logodnicului: „Mă mai gândesc dacă mă mărit cu tine”. Care a fost motivul
Mireasa, sezon 12. O fată i-a spus logodnicului: „Mă mai gândesc dacă mă mărit cu tine”. Care a fost motivul
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs perfect
Ce înseamnă să vânturi varza murată? Un proces important care nu trebuie ratat pentru obținerea unui produs... Catine.ro
Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Pe cine au ales concurenții să participe la task-ul telefoanelor
Mireasa, sezon 12. Votare excepțională. Pe cine au ales concurenții să participe la task-ul telefoanelor
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a publicat vedeta
Sıla Türkoğlu s-a retras din cel de-al treilea serial și acum își petrece vacanța la Londra. Ce fotografii a... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ministrul Justiției susține că nu a primit nici o sesizare de la magistrați înainte de documentarul Recorder: „Orice lege poate fi modificată în acord cu evoluția societății”
Ministrul Justiției susține că nu a primit nici o sesizare de la magistrați înainte de documentarul... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre Charlotte: „E un copil foarte disciplinat”
EXCLUSIV: Fiica Mădălinei Ghenea îi calcă pe urme mamei sale. Actrița, dezvăluiri emoționante despre... Elle
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control
Trendul periculos de la Hollywood! Mai multe vedete par scăpate de sub control Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește
5 feluri în care poți găti somonul. Idei pentru iubitorii de pește HelloTaste.ro
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă
Un criminal obez care va fi executat săptămâna viitoare a făcut o comandă uriașă pentru ultima masă Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din decembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 decembrie 2025. Capricornii sunt stresați. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova”
REPORTAJ. Goana după apă: Cum au supraviețuit, două săptămâni, oamenii din „Sahara de Prahova” Jurnalul
Reacția ministrului Justiției în cazul Recorder: Inacceptabilă persecutarea celor care sesizează abuzuri
Reacția ministrului Justiției în cazul Recorder: Inacceptabilă persecutarea celor care sesizează abuzuri Kudika
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre justiția din România. Reacția dură venită de la Curtea de Apel București
Ce a pățit judecătorul Laurențiu Beșu după dezvăluirile făcute de el în documentarul Recorder despre... Redactia.ro
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri 
Inflația anuală a rămas la 9,8% în noiembrie. Cele mai mari scumpiri  Observator
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism
8 super-verdețuri pe care trebuie să le incluzi în dieta ta de zi cu zi. Năsturelul face minuni pentru organism MediCOOL
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura
Știai că poți congela brânza? Iată cum o pregătești pentru a-și păstra textura HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Modele de comunicare în familie
Modele de comunicare în familie DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni
„Jumătate din Internet a picat” într-o nouă pană Cloudflare. Ultima a avut loc acum doar câteva săptămâni UseIT
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui
Pui portughez cu orez. Cel mai aromat mod de a găti carnea de pui Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x