Mireasa, sezon 12. Ce mesaj a publicat Emily de ziua ei. Fata a primit o mulțime de urări

Emily și-a sărbătorit ziua de naștere la scurt timp după ce a ales să plece din casa Mireasa. Tânăra a primit foarte multe urări și a publicat un mesaj de mulțumire pe rețelele sociale.

Ziua lui Emily a fost pe 6 noiembrie, la 2 zile după ce a părăsit casa Mireasa. Liviu i-a oferit un cadou de ziua ei înainte ca aceasta să-și anunțe decizia de a pleca. Emily a publicat pe rețelele sociale un mesaj pentru a le mulțumi tuturor celor care au felicitat-o pentru împlinirea celor 23 de ani.

Citește și: Mireasa, sezon 12. Ce a postat Emily la foarte scurt timp după ce a părăsit casa Mireasa. Fata a făcut un anunț legat de spital

Ce mesaj a publicat Emily de ziua ei. Fata a sărbătorit în afara casei Mireasa, departe de Liviu

„Vă mulțumesc tuturor că din timpul vostru v-ați luat din el și pentru mine. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a adus atâția oameni minunați în cale. Nu am primit atâtea urări cred în toată viața mea și vă sunt recunoscătoare pentru asta! Cer scuze că nu pot răspunde fiecăruia dintre voi, unul câte unul, inclusiv grupurilor. Dar cu această postare mulțumesc tuturor. Vă iubesc și vă ador!”, a transmis Emily pe contul său de Instagram.

Articolul continuă după reclamă

Emily a plecat din casa Mireasa pe 4 noiembrie, la finalul celor 12 zile de Joc al Afroditei. Reamintim că Jocul Afroditei a fost invocat de Diana, care a dorit să-i deschidă ochii lui Liviu. Deși la început Liviu a părut deranjat că este testat, la numai câteva zile, băiatul și-a dat seama că într-adevăr este îndrăgostit de Emily, iar cu Ștefania, nu poate avea o relație. La finalul celor 12 zile, Emily a fost întrebată dacă dorește să rămână alături de Liviu, în calitate de concurentă, sau să plece, iar fata a ales să părăsească emisiunea, dar nu înainte de a-l săruta pe Liviu.

„Faptele se văd în timp, dacă este ceva să fie, nu ține doar de un ecran, va fi și în afară. Dacă soiul este bun o să facă față și furtunii și apoi, iese curcubeul. Sunt multe lucruri și personale și niște întrebări d-ale mele, în ceea ce îl privește pe el, poate și invers. Când o să fiu afară, o să iau legătura cu mama lui, poate chiar o să apuc să și merg la ea în vizită. Este un lucru de care știe el foarte bine. Sunt niște lucruri ale mele și nu cred că trebuie să fiu încolțită”, a explicat Emily, înainte de a părăsi casa Mireasa.

Înainte ca Emily să-și anunțe decizia de a pleca, Liviu i-a făcut o declarație emoționantă:

„Draga mea Emily, am decis și am ales să fiu absolut sincer cu tine. Vreau să-ți zic că ești o femeie foarte specială pentru mine că m-ai făcut să simt ceva ce n-am mai simțit și nu credeam că o să mai pot simți. Și ai apărut tu. Și îmi place. Îmi aduci zeci, sute, mii de sentimente pe secundă. Ești superbă. Acum, mai mult ca niciodată, îmi doresc să nu pleci și când am zis că te ador nu au fost cuvinte spuse în vânt. Chiar te ador pentru ce ești și ce faci cu mine. Mulțumesc că ai venit”, i-a spus Liviu.