Mireasa, sezon 12. Concurenții au participat la unul dintre cel mai grele task-uri: „Blocați în careul minții”. Cine a câștigat

Concurenții sezonului 12 Mireasa au participat la task-ul: „Blocați în careul minții”, care s-a încheiat la 6 dimineața.

Rând pe rând concurenții au cedat și au părăsit careul. Primul a fost Alexandru, care a avut un schimb de replici cu Adin. Iolanda a părăsit careul pentru că a convins-o Mireasa Săptămânii să răspundă La AdrenaLINIA, care avea să elimine pe cineva. În timp ce se aflau în careu concurenții au primit și comentarii de la telespectatori. Cineva a spus că Nicoleta și Cosmin s-ar cunoaște din afara emisiunii, având în vedere că se urmăresc reciproc pe Instagram. Cei doi au spus că nu se cunosc personal, fata știindu-l prin prisma meseriei sale de muzicant.

„Eu sunt o persoană publică. Din câte am auzit de la ea, eu n-am ținut-o minte, dar probabil m-a văzut la evenimente”, a spus Cosmin.

„Cântă într-o trupă. Nu știam că-l am la prieteni pe Instagram. N-am avut legături unul cu altul, nu ne-am știut”, a spus Nicoleta.

Denisa a câștigat task-ul: „Blocați în careul minții”.

Rând pe rând, concurenții au fost eliminați. Ultimii 4 au rămas Lavinia, Adin, Sorin și Denisa. În finală au fost Sorin și Denisa. Ei au stat cu mâinile ridicate, într-un picior, și în alte poziții dificile. Sorin a fost descalificat pentru că a călcat pe linia roșie a careului.

Premiul constă în o noapte fără camere: „Beneficiați de acest premiu. Veți fi informați când!”, le-a spus Simona Gherghe Denisei și lui Cristian.

