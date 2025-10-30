Mireasa, sezon 12. Noi detalii despre idila dintre Liviu și Iolanda: „A fost mai mult de o lună”

Antena Căutare
Deși în emisia live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025 Iolanda și Liviu au spus că au avut o „aventură” de o lună”, în emisia de pe 30 octombrie, fata a spus că lucrurile nu au stat chhiar așa.

Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 14:48

Iolanda a spus că relația dintre ea și Liviu nu a durat o lună, ci mai mult.

„Am trecut peste. Nu am vrut să-l denigrez sub nicio formă. Da, glumele au fost exagerate, am recunoscut. A fost mai mult de o lună, dar, în fine, nu mai contează, nu mai știu, au fost 3 luni, ceva de genul, a stat și pe la mine o săptămână, și eu pentru el. Mie mi-a plăcut de el, dar nu mai am nimic pentru el. Nu l-aș mai vedea ca iubit. Eu nu am avut nici atunci sentimente. Mi-a plăcut de el, n-a fost mai mult, aia e. Zi tu când s-a terminat. Aia nu a fost ultima noastră conversație, noi ne-am mai văzut după ce a înregistrat băiatul ăla chestia aia și eu nu sunt mână în mână cu el.

Noi detalii despre idila dintre Liviu și Iolanda: „A fost mai mult de o lună”. Cât a durat, de fapt, interacțiunea dintre ei. „M-ai mințit!”

„Contactele apropiate s-au petrecut pe o perioadă mai scurtă, iar apoi am decis să mai ieșim ca prieteni, fiind cumva într-un grup comun, doar că nu am reușit să ținem asta și am preferat să mă extrag din acel grup. O lună au fost apropierile fizice, iar apoi au mai urmat câteva întâlniri amicale. Ceva de genul (n.r. răspuns la întrebarea: A durat până prin primăvară?”

„Chiar începutul verii. A fost și asta e”, a spus Iolanda.

În live, Emily l-a privit pe Liviu în ochi și i-a spus: „M-ai mințit”. Fata a spus că vor mai discuta pe subiect.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro.

