Mireasa, sezon 12. Noi detalii despre idila dintre Liviu și Iolanda: „A fost mai mult de o lună”

Deși în emisia live de Mireasa de pe 29 octombrie 2025 Iolanda și Liviu au spus că au avut o „aventură” de o lună”, în emisia de pe 30 octombrie, fata a spus că lucrurile nu au stat chhiar așa.

Iolanda a spus că relația dintre ea și Liviu nu a durat o lună, ci mai mult.

„Am trecut peste. Nu am vrut să-l denigrez sub nicio formă. Da, glumele au fost exagerate, am recunoscut. A fost mai mult de o lună, dar, în fine, nu mai contează, nu mai știu, au fost 3 luni, ceva de genul, a stat și pe la mine o săptămână, și eu pentru el. Mie mi-a plăcut de el, dar nu mai am nimic pentru el. Nu l-aș mai vedea ca iubit. Eu nu am avut nici atunci sentimente. Mi-a plăcut de el, n-a fost mai mult, aia e. Zi tu când s-a terminat. Aia nu a fost ultima noastră conversație, noi ne-am mai văzut după ce a înregistrat băiatul ăla chestia aia și eu nu sunt mână în mână cu el.

„Contactele apropiate s-au petrecut pe o perioadă mai scurtă, iar apoi am decis să mai ieșim ca prieteni, fiind cumva într-un grup comun, doar că nu am reușit să ținem asta și am preferat să mă extrag din acel grup. O lună au fost apropierile fizice, iar apoi au mai urmat câteva întâlniri amicale. Ceva de genul (n.r. răspuns la întrebarea: A durat până prin primăvară?”

„Chiar începutul verii. A fost și asta e”, a spus Iolanda.

În live, Emily l-a privit pe Liviu în ochi și i-a spus: „M-ai mințit”. Fata a spus că vor mai discuta pe subiect.

