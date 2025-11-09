Mireasa, sezon 12. Cu ce fostă concurentă s-a întâlnit Virgil. Băiatul a publicat o fotografie surprinzătoare

Virgil a avut mai multe interacțiuni cu fetele din sezonul 12 Mireasa, însă niciuna nu s-a concretizat cu o relație. La aproximativ 2 săptămâni de când a păsăit emisiunea, băiatul s-a întâlnit cu una dintre fetele care l-au plăcut.

Virgil a publicat pe rețelele sociale o fotografie în care apare alături de Samina. În imagine, cei doi foști concurenți Mireasa apar zâmbitori, fata ținându-l de braț pe băiat.

Ale a fost ultima dintre fetele cu care Virgil a interacționat la Mireasa, însă după apelul video pe care l-au avut, fata a spus că nu va lua legătura cu el. Ale a părăsit casa Mireasa pe 7 noiembrie. În seara de 8 noiembrie, Virgil a postat pe rețelele sociale o fotografie cu Samina.

Cu ce fostă concurentă s-a întâlnit Virgil în afara casei Mireasa. Băiatul a interacționat cu mai multe fete în sezonul 12

Virgil a interacționat, de-a lungul parcursului său în sezonul 12 Mireasa, cu mai multe fete. Ștefania a fost cea cu care a mers la primele date-uri, însă fata nu și-a mai dorit să aibă de-a face cu Virgil, după ce acesta a invitat-o pe Emily la shaorma. Cu Samina Virgil a legat o prietenie, însă fata a simțit ceva mai mult pentru el și l-a pus în dificultate în live când i-a reproșat că se joacă cu sentimentele fetelor. Cu Gabriela, Virgil a avut niște apropieri și atingeri când au dormit împreună. De Alexandra, Virgil s-a apropiat foarte mult, dar, după o perioadă de interacțiune, băiatul a spus că nu poate simți mai mult pentru ea, în timp ce fata mărturisise că s-a îndrăgostit. În cele din urmă, Virgil a spus că o place pe Ale, la plecarea lui din competiție a mărturisit că începe să se îndrăgostească de ea, dar la o săptămână i-a trecut „îndrăgosteala” și printru-un apel video i-a sugerat lui Ale să se îndrepte spre Cosmin. Prin comportamentul său în interacțiunea cu fetele, Virgil a demonstrat că încă este imatur la capitolul relații.

