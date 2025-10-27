Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Denisa, moment de gelozie. Ce i-a reproșat lui Cristian și cum a reacționat doamna Nicoleta

Denisa a avut un moment de gelozie și i-a spus lui Cristian că a observat că a fost foarte implicat pe ringul de dans, la petrecerea de primire a noilor concurente din casa Mireasa: Iolanda și Simona. 

Publicat: Luni, 27 Octombrie 2025, 12:24

Denisa a părut supărată, iar Cristian a vrut să afle de ce i s-a schimbat starea. Tânăra i-a spus iubitului despre petrecerea la care numai vocea lui se auzea.

„Tot îți dau un mocasin în cap!”. Denisa, moment de gelozie. Ce i-a reproșat lui Cristian și cum a reacționat doamna Nicoleta

Denisa: Tot îți dau un mocasin în cap!

Cristian: De ce? De drag?

Denisa: Nu de drag! De ce să-ți dau de drag! Ți-am zis și astăzi! Lasă-mă că te-am văzut aseară. La cântat, la dansat, erai primul acolo!

Cristian: Vino încoace, măi fată!

Denisa: Trebuia să dansez și eu lângă băieți. Lasă-mă în pace! Vezi că îmi șifonezi cămașa!

Cristian: Mamă, ce pernă mi-a tras în ochi! Nu mai face așa!

Denisa: Lasă-mă în pace!

Cristian: Nu mai face așa! Am dansat eu? Hai să vorbim! Ce ți s-a părut că am făcut în neregulă?

Denisa: Tu ai fost singurul așa de implicat!

Cristian: Că am cântat? NU le-am cântat lor, Denisa!

Denisa: Numai vocea ta se auzea

Cristian: Dar nu le-am cântat lor și nu am făcut asta să ies în evidență în fața lor!

Denisa: N-am ce să vorbesc!

Cristian: Cum? Eu te văd supărată! EU te iubesc pe tine și doar pe tine te vreau și nu mai văd pe nimeni!

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii, cei doi au precizat că s-au tachinat și că nu a fost vorbea despre o supărare reală: „Mai glumim, mai râdem!”, a spus Cristian.

„Chiar îmi amintesc când au intrat fetele acasă și ei i s-a părut că Cristian e în centrul atenției. Și i-am zis să facă și ea același lucru. Mie îmi plac tachinările astea. Asta dă dovadă că se iubesc și că le pasă unul de altul”, a spus doamna Nicoleta, întrebată ce părere are despre perna în față pe care a primit-o fiul ei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

