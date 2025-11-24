Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Diana și Sorin s-au apropiat din nou, la scurt timp de la despărțire. Ce au spus cei doi în live

La petrecerea din casa Mireasa de pe 22 noiembrie 2025, Diana și Sorin au avut o discuție și au dansat apropiați.

La petrecerea din casa Mireasa de pe 22 noiembrie 2025, Diana și Sorin au avut o discuție și au dansat apropiați. 

Publicat: Luni, 24 Noiembrie 2025, 17:29 | Actualizat Luni, 24 Noiembrie 2025, 17:41

La petrecere, Sorin era cu gândul la Diana. „Chiar dacă mă împac, chiar dacă nu mă împac, eu nuntă nu fac aici. Ce-i drept, mă gândesc la ea, o caut cu privirea, n-am de ce să mint. Dacă plec de aici singur, eu afară aș vrea să încerc ceva cu ea”, i-a mărturisit Sorin Florinei.

Diana și Sorin s-au apropiat din nou, la scurt timp de la despărțire. Ce au spus cei doi în live despre legătura dintre ei

Ulterior, băiatul și Diana s-au așezat la masă, au purtat un dialog și au ajuns să se țină de mână.

Sorin: Vinerea asta mi-a ridicat capul din pământ. Nu mă așteptam să fiu pe primul loc. Fiecare om greșește. Și n-a fost o laudă din partea mea.

Diana: Nu-ți mai căuta scuze.

Sorin: Nu-mi caut scuze! Și ca să zic așa… Au fost 2 dintre cele mai frumoase minute din viața mea!

Diana: Termină! Mă simt foarte prost!

Sorin: Știu. E un fel de haz de necaz.

Diana: A fost o săptămână grea. Am văzut că și ție ți-a fost greu.

Sorin: Toată lumea îmi spune: împăcare, împăcare. Nu vreau să fac niște lucruri pe care să le regretăm amândoi.

Cei doi au dansat apropiați și au petrecut timp împreună pe terasă.

Sorin: Sunt un fel de… rău ce-ți face bine?

Diana: Da.

În live, cei doi au spus că aveau nevoie de acea discuție, dar nu este vorba despre împăcare.

„Am fost mai apropiați. Noi ori stăm departe total, ori unul în preajma celuilalt”, a spus Sorin.

„Am avut o discuție lămuritoare. Nu e vorba despre o împăcare”, a spus Diana.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025.

Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.

