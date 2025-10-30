Mireasa, sezon 12. Discuție aprinsă în live. Denisa: „Nu înțeleg de ce se bagă Florina”. Simona Gherghe a intervenit

În emisia live de Mireasa de pe 30 octombrie 2025 s-au dezbătut opiniile mamelor. Discuțiile s-au încins, iar Simona Gherghe i-a rugat pe concurenți să nu mai încerce să-i oprească pe alții să-și mai spună opiniile.

Diana a fost deranjată de faptul că doamna Liliana a catalogat legătura dintre ea și Sorin ca fiind una toxică. În acest context, Diana a întrebat-o pe doamna Liliana de ce voia cu orice preț ca Liviu să facă o relație cu Ștefania. Liviu a spus că doamna Liliana evidenția faptul că Ștefania este mai sus din punct de vedere financiar, iar Loredana și Florina au intervenit, precizând că doamna Liliana se referea la faptul că Ștefania avea sentimente mai mari decât el, nu că se referea la statutul financiar. Denisa i-a atras atenția Florinei să nu se mai bage în subiect, iar Simona Gherghe a intervenit.

„Vă anunț oficial că emisiunea are un moderator!”. Simona Gherghe i-a făcut observație Denisei. Ce s-a întâmplat în timpul emisiei live: „Nu înțeleg de ce se tot bagă…”

„Nu înțeleg de ce se tot bagă Florina!”, a spus Denisa.

„Că vreau să explic lui Liviu să înțeleagă”, a spus Florina.

„Vorbește peste toată lumea!”, a spus Denisa.

„Vorbesc pentru persoanele despre care cred că mă ascultă”, a spus Florina.

„Vă rog să nu mai încercați să puneți scotch pe gură colegilor de emisiune. Și în mod oficial vă anunț că emisiunea are un moderator care când consideră că cutare nu trebuie să vorbească, o să fac eu treaba asta. În rest, nu mai spuneți: cutare taci, nu mai spune, nu mai vorbi. Oamenii de acasă vor să vadă ce gândiți cu adevărat. Vă rog frumos, dați-vă frâu liber opiniilor”, a spus Simona Gherghe.

