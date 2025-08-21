Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Imaginile unde Dian pare că le jignește pe fete. Care e, de fapt, adevărul din spatele replicii controversate

La Mireasa, Capriciile Iubirii, în emisia live de pe 20 august 2025, fetele au văzut un fragment cu o conversație între băieți. În imagini, Dian părea că le jignește pe tinere, dar ulterior a explicat că realitatea era alta. 

Publicat: Joi, 21 August 2025, 11:34 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 12:24

Pe grupurile destinate fanilor Mireasa, a circulat un fragment din AntenaPLAY unde Dian părea că le jignește pe fete. Concurentele au văzut doar bucăția aceea, apoi au următit toată conversația, unde Dian spunea că se referea la el și nu la fete.

„Pe Internet circulă multe imagini și există o frântură din discuția băieților din acest weekend. Telespectatorii sunt supărați și au insistat să vă dăm acea discuție. O să vedem o frântură din discuția purtată de băieți duminică”, le-a anunțat Raluca Preda pe concurentele sezonului 12 Mireasa.

Fetele, chemate să vadă imaginile în care Dian părea că le jignește: „Șoc! Dezamăgitor!”. Care e, de fapt, adevărul din spatele replicii controversate: „Toate epavele”

În imagini Ion și Dian dansau:

Dian: „Bă, dar, nu s-a anunțat că la sezonul 12 vin toate <<depravatiile>> (sic!)”

Sorin: „Epavele!”

Dian: „Epavele!”

„Dian? Șoc!”, au spus fetele.

Costina: Dezamăgitor!

Samina: „Dezamăgitor, într-adevăr! Toată săptămâna ne-a luat apărarea când alți băieți au spus că am exagerat cu băutura!”

„Așteptăm să vedem ce spune el! Dacă el nu are o explicație, clar voi lua o măsură”, a spus Costina.

Băieții au venit în platou, Dian a oferit explicații, iar fetele l-au crezut.

„Eu dansam cu Ion și făceam caterincă și am spus asta despre noi doi, nu despre fete. Am zis eu și Ion suntem ultimele epave”, a explicat Dian.

Concurenții au văzut în plasmă și restul discuției:

Virgil: Hai, mă! Nu mai ziceți așa!

Dian: Păi eu ce sunt?

Sorin: Mă refer la băieți, nu la femei!

Dian: Nu la femei, la băieți!

„Eu am tovarăși cu care îmi permit astfel de glume. Niciodată nu am jignit o femeie!”, a spus Dian.

