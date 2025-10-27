Mireasa, sezon 12. În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu s-au luat de mână. Gestul sesizat de Cristian

În emisia live de Mireasa de pe 27 octombrie 2025 Diana a plâns, supărată de dinamica sa cu Sorin. Cei doi au avut o discuție tensionată la petrecere, iar fata s-a simțit certată de băiat. În timp ce atât Sorin cât și Diana vorbeau despre situația lor, pe canapeaua opusă aveau loc niște apropieri.

Diana a plâns la petrecere, în urma unei discuții cu Sorin. „Am ajuns la o concluzie: eu nu îți ofer ție afecțiune, iar tu nu îmi oferi mire liniște. Pentur mine, misiunea în casa Mireasa s-a terminat, ca să știi! Pentru mine, emisiunea Mireasa s-a terminat!”

„Și pentru mine! Acum îmi respecți decizia, dar când era vorba de vot, nu mi-ai respectat dorința! Crezi că mai am motiv să stau?”, a spus Diana.

„Da! Pentru tine! Eu deja mi-am învățat lecția! Tu mai ai de lucrat de tine, la reacțiile tale, la gestionarea situațiilor!”, a spus Sorin.

În timp ce Diana plângea în live, Emily și Liviu erau ceva mai fericiți. Gestul de apropiere care i-a adus lui Liviu zâmbetul pe buze

În emisia live de Mireasa Diana a plâns din nou.

„Am zis că o să păstrăm o distanță, dar forma de prietenie o păstrăm, cred că noi doi ne-am axat pe ce suntem și să ne aducem reproșuri. Am ajuns la concluzia că nu mai am dreptul să îmi spun deranjurile pentru că sunt certată, orice aș face este greșit, prefer să mă axez pe mine, să rămânem prieteni dacă vrea și el, nu mai simt să-mi fac o relație în casa Mireasa”, a spus Diana în live, în timp ce lacrimile îi curgeau pe obraji.

În același timp, pe canapeaua opusă, Liviu și Emily se priveau unul pe celălalt și încet-încet s-au luat de mână. Cristian a observat gestul, apoi a fpcut contact vizual cu Liviu, iar cei doi au râs.

