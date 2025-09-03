Mireasa, sezon 12. Mama Costinei a intervenit în direct, la scurt timp după ce fata a intrat în cursa de eliminare

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 2 septembrie 2025 mama Costinei a intervenit în direct prin apel telefonic.

Costina a încălcat regulamentul interacționând cu un bărbat în timp ce se afla în Grecia, la filmările cărților de vizită. Concurenta sezonului 12 Mireasa a recunoscut că l-a sunat pe omul din staff la ora 3 noaptea și i-a cerut să-i aducă obiecte personale, însă a precizat că nu a existat nimic mai mult. Costina a făcut un test de sarcină pentru a contesta acuzațiile apărute în online. Testul a ieșit negativ, dar pentru încălcarea de regulament Costina a fost sancționată cu intrarea în cursa de eliminare.

Mama Costinei a intrat în direct la Mireasa, Capriciile Iubirii.

Ce spune mama Costinei despre încîlcarea de regilament a fetei

„Să sperăm că se termină cu discuțiile. Eu copilul mi-l cunosc. Știu cum e, e o inimă liberă. Persoanele care văd că ea râde și glumește cu toată lumea, gândesc altceva despre ea. A recunoscut greșeala pe care a făcut-o, nu trebuia să facă greșeala, dar restul, cu toate minciunile și toate aberațiile spus la persoana ei… Trebuie numai o virgulă ca să fie târâtă prin toată mocirla și mizeria. Costina și Dian formează o pereche frumoasă. Sunt doi tineri, ei s-au ales, le place unul de altul, sunt spontani, nu-s prefăcuți, se vede că e ceva de la sine. Îmi pare rău pentru chestia care a fost cu Ionuț. Trebuia să-i spună Costina că nu simte ceva puternic pentru el”, a spus doamna Cornelia.

Dian a susținut-o pe Costina și a precizat că și el a fost chemat în trecut de o fată să aducă obiecte intime.

Ce spune Emily că a văzut în timpul întâlnirii nocturne dintre Costina și băiatul pe care aceasta l-a chemat

Emily, care a împărțit același apartament cu Costina în Halkidiki, a fost întrebată ce știe despre vizita nocturnă a băiatului cu care Costina a interacționat. Emily a spus că nu a discutat nimic cu Costina și că ea a mers la duș în timp ce colega ei era vizitată.

„Eu l-am văzut doar o fracțiune de secundă și m-am dus în treaba mea. Era în fața ușii de la intrare”, a spus Emily despre băiatul pe care l-a sunat Costina la 3 dimineața în Grecia.

Costina a fost întrebată la Capricii care a fost intenția ei când i-a dat băiatului numărul ei de telefon și l-a sunat noaptea.

„Nu îmi era simpatic băiatul. Eu sunt prietenoasă. Mi-a adus absorbante, deodorante, dulciuri. Nu a fost o cerere de număr la modul: hai să ieșim la o întâlnire. M-am gândit că poate o să mă ajute dacă o să am nevoie. Nu cred că am discutat și prin mesaje. Nu. Doar a fost la telefon”, a spus Costina.

