Mireasa, sezon 12. Mama lui Liviu a insistat să intre în direct și să o critice pe doamna Liliana. Ce reproșuri i-a adus

Mama lui Liviu a sunat la Mireasa, Capriciile Iubirii, pentru a-i reproșa doamnei Liliana că deși este susținătoarea lui Liviu în casă, nu susține relația acestuia cu Emily.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 12:01 | Actualizat Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 12:09

„Nu consider că sunt falși Emily și Liviu. Se vede că există iubire, ceea ce e prea repede...cum spun toate fetele...a mers prea repede. I-am spus Iolandei să nu le mai zică nimic și n-aș crede că ei sunt falși”, a spus doamna Liliana.

Doamna Vasilica a fost foarte supărată și a insistat să discute cu doamna Liliana.

„Îmi primul rând vreau să o întreb pe doamna Liliana: Pentru cine a rămas în casă?”, a întrebat doamna Vasilia iar doamna Liliana a răspuns: „Pentru Cosmin și Liviu”.

„Eu n-am jignit și nici nu deranjez pe nimeni. Dar afirmați că susțineți relația lor, dar înainte ați spus altceva, că Emily a venit cu strategii, că are lecțiile făcute, ce a declarat Ștefania, exact la fel ați declarat și dumneavoastră. Tot timpul ați avut ceva împortiva lui Liviu. Orice decizie a luat. Numai când a luat o decizie pro Ștefania ați fost de acord cu el. Când s-a îndepărtat de Ștefania, n-ați mai fost de acord cu el”, a spus mama lui Liviu.

„Eu am fost de acord cu relația lor. Ștefania avea ceva real pentru Liviu, ceea ce nu am văzut la Emily de la începutul emisiunii. Doar știți foarte bine, către Cristian… În fine… Nu mai deschidem subiectele. De aici mie mi s-a părut că e ceva neclar în comportamentul lui Emily. Ieșind afară, fetele au spus că a venit cu tema învățată”, a răspuns doamna Liliana.

„Voi susțineți exact ce spun fetele, adică Ștefania și Loredana. Ați zi că aveți încredere în relația lor. Deci nu prea coincid părerile. Eu vreau să le spun lui Liviu și Emily că noi suntem alături de ei și să fie doar ei doi și să nu vă mai intereseze niciun conflict în casă”, a spus doamna Vasilica.

Colaj cu doamna Liliana, Liviu, EMily de la Mireasa
