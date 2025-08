Mireasa, sezon 12. Povestea de viață a lui Virgil. Cine este concurentul venit în emisiune alături de doamna Cristiana

Publicul Mireasa a avut ocazia în emisia live d epe 6 august 2025 să-l cunoască pe Virgil, tânărul care a venit în emisiune alături de doamna Cristiana.

Virgil Ion este concurent în sezonul 12 Mireasa și vine din Niculești, Dâmbovița. Are 25 de ani și este antrenor personal. Este Capricorn, are o înălțime de 1,85 m și 80 de kilograme. Este antrenor de fitness la el în sat, prilej cu care a cunoscut-o pe doamna Cristiana, însoțitoarea sa care i-a fost clientă în sala de sport.

Virgil își iubește foarte mult familia și originile și are o relație apropiată cu Dumnezeu.

Povestea de viață a lui Virgil. Cine este concurentul venit în emisiune alături de doamna Cristiana. Care a fost cel mai greu moment din viața lui

„Sunt relaxat și trăiesc clipa la maxim. Am 25 de ani, locuiesc în Dâmbovița, comuna Niculești, sat Niculești. Am muncit prima dată ca shaormar. La 21 de ani m-am îndrăgostit de fitness. Sunt mândru de etnia mea. Eu sunt de etnie rromă. SUnt mândru de unde provin. Părinții mei sunt cei mai minunați. Mai am un frate mai mic. Eu sunt creștin-adventist. Eu încă nu m-am botezat, dar vreau să mă botez în biserica adventistă din ziua a șaptea. Dumnezeu este totul. Cel mai greu moment din viața noastră a fost când ne-a luat casa foc și mami a ieșit cu greu. A fost fix ca într-un film. A fost greu, dar i-am mulțumit lui Dumnezeu că a putut mami să iasă”, a spus Virgil.

„Pot spune că am avut 3 relații serioase. După a doua relație am vrut să fiu mai liber. Între a doua și a treia relație am practicat aventurile. Am fost și prieten cu beneficii cu cineva”, a povestit Virgil despre trecutul amoros.

Despre partenera ideală, Virgil a spus că i-ar plăcea să fie o brunetă creață.

„Viitoarea mea mireasă vreau să fie cât mai simplă, cât mai naturală, cu buze mari, ochi mari și verzi, talie de viespe. Știu să calc, să spăl, să fac singur de mâncare, dar și partenera mea aș vrea să știe să facă aceste treburi casnice, dar să-și vadă și de carieră. MI-ar plăcea o fată geloasă, dar nu posesivă”, a mai spus Virgil.

