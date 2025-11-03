Mireasa, sezon 12. Reacția Ștefaniei după ce a intrat în cursa de eliminare, fiind moștenirea lui Virgil: „Nu a avut tupeu”

Ștefania a reacționat după ce Virgil a lăsat-o moștenire pentru cursa de eliminare. Ce spune fata despre schimbarea bruscă a fostului concurent.

Iolanda, Ale și Ștefania se află într-o cursă de eliminare până vineri, aceasta din urmă fiind moșternirea lui Virgil. Nominalizarea fostului concurent a luat prin surprindere pe toată lumea. Acesta a afirmat că nu crede că Ștefania a avut vreodată sentimente pentru Liviu și a acuzat-o că se victimizează. Ulterior, la Mireasa. Capriciile Iubrii, tânăra a reacționat.

Ce spune Ștefania despre moștrenirea lăsată de Virgil. Fata se află în cursa de eliminare

„Am fost, într-adevăr (n.r. surprinsă). Și am fost și mai surprinsă de ceea ce a afirmat. A părut că nu a avut o bază fondată pe ce a spus. Țin să cred că a avut o frustrare în ceea ce a privit intreacțiunea noastră și niciodată nu a avut curajul sau tupeul să mi-o spună în față și a făcut-o în modul acesta. Mi-a adresat niște acuzații la care toată casa a fost împotrivă. Toată casa a susținut că eu simt ceva pentru Liviu și el niciodată nu a avut ceva de zis. Putea să zică că nu e așa. Nu a simțit niciodată neovia să intervină.

Întrebată la rândul ei și Ale, cea care a petrecut mai mult timp cu Virgil, înainte de eliminare dacă a simțit resentimente din partea lui către Ștefania, ea a declarat că: „Nu cred că a avut vreo frustrare că nu a mers ceea ce nu începuse la ei, doar pur și simplu, a nominalizat-o pe ea”,

La rândul ei, Diana, cea care i-a mai spus fetei, de asemenea, că se victimizează, a spus: „Am fost surprinsă de nominalizare și de faptul că și-a asumat să zică anumite lucruri cu care eu, cel puțin, rezonez”.

La începutul sezonului, Ștefania și Virgil chiar au mers împreună și la un date. Însă, o replică a băiatului a supărat-o foarte tare, iar aceasta a rupt orice intereacțiune dintre ei.

Sezonul 12 al emisiunii Mireasa – Iubire mediteraneeană se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Zece băieți și zece fete au intrat în casa Mireasa pe 4 august 2025. Noul sezon Mireasa poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

La fel ca în sezonul anterior, publicul poate urmări în continuare, 24 de ore din 24 de ore, imagini din casele concurenților pe canalele live exclusive dedicate din AntenaPLAY.

Concurenții și mamele pot fi votați prin cele trei căi: SMS la 1272, vot gratuit în Aplicația Antena 1/ secțiunea Mireasa și în platforma mireasa.a1.ro. De asemenea, vă așteptăm pe pagina de Facebook Mireasa și în grupul oficial Mireasa pentru noi informații și discuții despre concurenții sezonului 12.

Povești de iubire, momente tensionate, clipe tandre, dorințe pe care doar Mireasa le poate îndeplini – toate au avut debutul sub soarele Mediteranei, într-un nou sezon de poveste, difuzat începând cu 4 august 2025, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Sezonul 12 Mireasa împletește cultura bogată a Greciei cu fiorii de început pe care doar dragostea îi oferă.

Simbolistica profundă se întâlnește cu atmosfera de vis, oferind un cadru propice pentru ca toți noii concurenți să se pregătească pentru un nou capitol din viața lor, pe care nu îl vor uita niciodată.

Emoția se contopește cu speranța pentru a oferi noi începuturi în iubire. Sezonul 12 a început cu peisaje cinematografice din Halkidiki: valuri care se sparg la țărm, livezi de măslini, apusuri superbe văzute pe malul mării, străzi, taverne și zone tradiționale.