Mireasa, sezon 12. Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Ce a transmis prezentatoarea

Imediat după ce i-a întrebat pe Cosmin și Gabriela dacă sunt într-o cunoaștere, Simona Gherghe a dat vestea intrării în casă a unei noi concurente. Pe 14 octombrie, o fată vine în sezonul 12 Mireasa.

Gabriela și Cosmin sunt din ce în ce mai apropiați, însă nu au dorit să se declare într-o cunoaștere.

„Timpul scurt. Prea scurt. (n.r. pentru a se declara într-o cunoaștere). Deocamdată rămân aici, unde sunt, în interacțiunea cu Gabriela”, a spus Cosmin.

Întrebată dacă simte că e genul ei Cosmin, Gabriela a răspuns: „Cu pași mărunți, încet-încet, ne apropiem”.

Simona Gherghe, anunț important la finalul emisiei live. Ce a transmis prezentatoarea imediat după ce i-a întrebat pe Gabriela și Cosmin dacă sunt într-o cunoaștere

Ulterior, Simona Gherghe a făcut anunțul mult așteptat!

„Dragii mei, mâine intră o fata, are 23 de ani, e șatenă, are 1,60, vine de undeva din Iași”, a precizat prezentatoarea despre noua concurentă.

