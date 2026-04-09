Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Bunica Claudiei, intervenție telefonică în direct. Fata și-a stăpânit cu greu lacrimile. Ce au vorbit

Mireasa, sezon 13. Bunica Claudiei, intervenție telefonică în direct. Fata și-a stăpânit cu greu lacrimile. Ce au vorbit

Claudia a avut parte de o surpriză în platoul Mireasa: Capriciile Iubirii, după momentele dificile prin care a trecut din cauza mamei sale. Doamna Iulia, bunica acesteia, a intervenit telefonic pentru a o încuraja.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 09 Aprilie 2026, 11:07 | Actualizat Joi, 09 Aprilie 2026, 12:06

În ultimele două zile, Claudia a trecut printr-un amalgam de sentimente. Tânăra a scos la iveală detalii neștiute despre relația pe care o are cu mama ei. De asemenea, fata a fost luată prin surprindere de atitudinea din mediul online a femeii care i-a dat viață.

Doamna Florentina a aruncat cu vorbe grele la adresa fiicei sale. Cuvintele femeii a adus lacrimi pe ochii concurentei de la Mireasa: Meciul Iubirii. Tânăra nu și-a putut stăpâni emoțiile în fața colegilor de platou atunci când a aflat despre mesajele mamei sale.

Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniel s-au declarat din nou într-o cunoaștere. Ce au dezvăluit despre apropierile din ultimele zile

Subiectul delicat a ajuns și la urechile bunicii. Doamna Iulia nu s-a putut abține și a intervenit telefonic în direct la Mireasa: Capriciile Iubirii, în ediția de pe 8 aprilie 2026, pentru a-și încuraja nepoata.

Ce mesaj a primit Claudia de la bunica ei în emisia live de miercuri, 8 aprilie 2026, de la Mireasa: Capriciile Iubirii

Claudia s-a bucurat enorm să audă vocea bunicii sale, care a sunat pentru a o susține. Doamna Iulia i-a transmis un mesaj direct și sincer nepoatei sale. Aceasta i-a spus să nu pună la suflet vorbele mamei sale și să își vadă de treaba ei în competiție.

„Voiam să vorbesc cu ea să nu mai plângă și să știe de maică-sa ce fel de mama e. Atâta tot! Eu nu trebuie să vorbesc cu ea. Toți greșim, dar trebuie să ținem și la copii, nu așa cum vorbește ea. De două zile tot aud la televizor (n.r. despre mama Claudiei). Să stai liniștită, nu să te îmbolnăvești pentru ea! Tu să îți vezi de treaba ta acolo că nu te-a crescut ea, eu te-am crescut”, a spus bunica Claudiei.

Mireasa, sezon 13. Scandal de proporții între Darius și Sebastian. Cei doi și-au adresat replici dure. Ce au avut de zis

„Da, nu trebuie să îți faci griji! Eu sunt bine!”, a ținut să o liniștească fata.

„Mama a vrut să luăm legătura, dar nu am vrut eu. La vârsta de 8 ani m-a întrebat cu cine vreau să rămân, iar eu i-am zis că vreau să stau cu bunica mea pentru că ea este lângă mine. De atunci a plecat și nu m-a căutat!”, a mai precizat concurenta de la Mireasa.

„Ea doar pleca și venea din Spania. Nu o interesa de fată. M-am dus cu fata la tribunal, i-a luat declarație, am făcut proces și am câștigat fata. (...) Am venit acasă plângând și mi-a zis (n.r. că a fost jignită de mama ei)”, a mai povestit doamna Iulia.

Tot în ediția live de miercuri de la Mireasa: Capriciile Iubirii, bunica Claudiei și-a spus și părerea sinceră despre Daniel. Aceasta a dezvăluit că nu se opune unei posibile relații, dacă nepoata ei este fericită.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția de pe 8 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa - Capriciile Iubirii ca să vezi ce alte confesiuni s-au mai făcut în emisiune.

Colaj cu Claudia de la Mireasa în două ipostaze diferite
+2
Mai multe fotografii

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

Mireasa, sezon 13. Claudia și Daniel s-au declarat din nou într-o cunoaștere. Ce au dezvăluit despre apropierile din ult...
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Primele episoade din sezonul 2 sunt în AntenaPLAY.
