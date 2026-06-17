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Mireasa, sezon 13. Ce băiat i-a atras atenția Biancăi înainte de a veni în casă: „Ai spus clar la casting pentru cine ai intrat”

Bianca și Denis sunt foarte apropiați în cunoașterea lor. Fetele cu care tânărul a mai avut interacțiuni au avut comentarii negative pe care și le-au exprimat vehement, iar la Mireasa, Capriciile Iubirii, Dorian, fostul iubit al Biancăi, a fost întrebat ce părere are despre apropierea celor doi. În acest context, s-a aflat și numele cărui băiat a pronunțat Bianca la casting, când a fost întrebată ce concurent i-a atras atenția.   

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Iunie 2026, 12:15 | Actualizat Miercuri, 17 Iunie 2026, 12:26
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Claudia și Raluca au comentat faptul că Bianca a trecut de la relația cu Dorian la cunoașterea cu Denis foarte repede.

„Ceea ce am avut eu cu Dorian a fost pentru o perioadă scurtă de timp, a fost o atracție fizică și cam atât, în schimb după ce am încheiat tot ce am avut cu Dorian nu m-am mai îndreptat spre el. Poate să confirme și el acest lucru”, a spus Bianca.

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Ce părere are Dorian despre apropierea dintre fosta iubită și Denis

Dorian și Bianca au avut o relație care a început foarte rapid. Cei doi au avut o primă săptămână în care totul a mers bine între ei, ba chiar vorbeau despre căsătorie, iar în a doua săptămână, băiatul s-a răcit și a mărturisit că nu se simte bine fiind într-o relație în casa Mireasa. Cei doi s-au despărțit, iar Bianca a opinat că Dorian a luat decizia separării, supărat fiind de căderea lui din top. Acum, Dorian a declarat că i se pare ciudat faptul că a început o nouă poveste amoroasă cu Denis.

„Și mie mi se pare puțin ciudat din partea ei. Că s-a îndreptat spre el declarând că n-o să se mai îndrepte spre nimeni din casa asta pentru că singurul de care a fost atrasă sunt eu, dar, cam atât. Pe mine nu mă mai interesează, sincer. La început am avut impresia că a intrat pentru Răzvan”, a spus Dorian.

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Pentru ce băiat a intrat Bianca în casa Mireasa, de fapt. Raluca Preda a dezvăluit: „La casting tu ai spus clar”

„Nu cred că are relevanță pentru cine am intrat. Episodul cu Dorian este unul încheiat. Nici nu vreau să mă compar”, a spus Bianca.

Raluca Preda a dezvăluit numele pe care l-a pronunțat Bianca la casting și anume Răzvan, băiatul care a fost eliminat din competiție la scurt timp de la intrarea ei.

„Nu e un secret. La casting tu ai spus clar pentru cine ai intrat! Ai spus că ți-a atras atenția Răzvan”, a spus prezentatoarea.

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„Dar asta nu înseamnă că am intrat aici pentru el special, sau că am intrat cu gândul că dacă nu o să fie bine între mine și Răzvan, n-o să mă mai îndrept către nimeni altcineva”, a spus Bianca.

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