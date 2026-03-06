Mireasa, sezon 13. Ce decizie a luat publicul în privința Amaliei. Rămâne sau pleacă din emisiune

Oamenii de acasă au luat o decizie în importantă în privința Amaliei, după evenimentele tensionată dintre ea și Roxana. Iată dacă rămâne sau pleacă din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii.

Amalia a intrat într-o cursă de eliminare, după ce a fost implicată într-un scandal de proporții cu Roxana. Gesturile fetei și reacția impulsivă au trimis-o direct la votarea publicului. Ieșirea nervoasă a concurentei a pus pe gânduri publicul, dar și pe Simona Gherghe.

Așadar, oamenii de acasă au avut la dispoziție o săptămână în care să decidă dacă tânăra rămâne sau nu în casa Mireasa: Meciul Iubirii. Un lucru este cert, Amalia a așteptat cu sufletul la gură să afle verdictul telespectatorilor.

În același timp, alți trei concurenți s-au aflat într-o cursă de eliminare. George, Daniel și Roxana au intrat la votul publicului. Emoțiile au fost mari și pentru ei în gala de vineri, 6 martie 2026, a show-ului matrimonial.

Urmărește clipul video de mai sus ca să descoperi ce alte detalii au mai ieșit la iveală în ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Mireasa: Meciul iubirii.

Ce decizie au luat telespectatorii în privința Amaliei, după ieșirea nervoasă față de Roxana. Simona Gherghe a făcut anunțul în gala de vineri, 6 martie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii

Simona Gherghe i-a oferit un răspuns Amaliei în gala de vineri, 6 martie 2026, de la Mireasa: Meciul Iubirii la cursa de eliminare. Se pare că publicul a votat cu tânăra să plece din emisiune pentru a evita situațiile din trecut.

Verdictul oamenilor de acasă au adus lacrimi pe fața concurentei. De asemenea, doamna Melinda și Roxi au izbucnit în plâns la aflarea veștii.

Mai mult, se pare că tânăra se aștepta să părăseacă emisiunea: „Mă așteptam pentru că m-am pus în locul lor, celor de acasă!”.

„Deci tu ai simțit că o să te taxeze?”, a întrebat-o Simona Gherghe.

„Da, simțeam că o să plec!”, a răspuns ea.

„Sunt foarte dezamăgită de decizia lor! E un șoc!”, a fost reacția lui Sebastian.

Pentru că s-a aflat pe locul 2 în topul telespectatorilor, Amalia a primit imunitate și rămâne în casa Mireasa.

„Promit că nu o să mă mai vadă într-o astfel de situație!”, le-a spus concurenta.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

