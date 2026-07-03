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Mireasa, sezon 13. Cel mai slab și cel mai puternic cuplu. Ce voturi s-au dat și care a fost miza

În gala Mireasa de pe 3 iulie 2026, Simona Gherghe i-a invitat pe fete, pe băieți și pe mame să voteze cel mai puternic și cel mai slab cuplu din sezonul 13 Mireasa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 14:52 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 16:02
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Simona Gherghe a anunțat o votare importantă: cel mai puternic și cel mai slab cuplu din sezonul 13 Mireasa. Prezentatoarea i-a rugat pe toți să voteze cu atenție, pentru că cele două titluri: cel mai slab și cel mai puternic cuplu vin cu o miză importantă.

Cel mai slab și cel mai puternic cuplu din sezonul 13 Mireasa. Ce voturi s-au dat în gală: „ E o miză importantă”

Voturile s-au acordat după cum urmează:

Alexandru: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis

Sebastian: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis

Alan: puternic: Sebastian și Amalia, slab: Bianca și Denis

Dorian: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Bianca și Denis

Denis: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai

Mihai: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis

Darius: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai

Ema: : puternic: Sebastian și Amalia, slab: Bianca și Denis

Giulia: puternic: Amalia și Sebastian, slab: Daniela și Mihai

Bianca: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai

Doamna Cătălina: puternic: Ema și Alan, slab: Daniela și Mihai

Daniel: puternic: Ema și Alan, slab: Alexandru și Giulia

Amalia: puternic: Ema și Alan, slab: Daniela și Mihai

Doamna Melinda: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai

Roxana: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai

Doamna Mihaela: puternic: Ema și Alan, slab: Daniela și Mihai

Claudia: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai

Daniela: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis

„Câștigătorii conform casei sunt Ema și Alan. Miza este următoarea: duminică o să mergeți la singurul fantasy date care va exista în acest sezon! O să mergeți la munte! Iar la cel mai slab cuplu, Daniela și Mihai ați avut 10 voturi. Nu se întâmplă nimic cu voi!”

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