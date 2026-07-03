Mireasa, sezon 13. Cel mai slab și cel mai puternic cuplu. Ce voturi s-au dat și care a fost miza

Simona Gherghe a anunțat o votare importantă: cel mai puternic și cel mai slab cuplu din sezonul 13 Mireasa. Prezentatoarea i-a rugat pe toți să voteze cu atenție, pentru că cele două titluri: cel mai slab și cel mai puternic cuplu vin cu o miză importantă.
Cel mai slab și cel mai puternic cuplu din sezonul 13 Mireasa. Ce voturi s-au dat în gală: „ E o miză importantă”
Voturile s-au acordat după cum urmează:
Alexandru: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis
Sebastian: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis
Alan: puternic: Sebastian și Amalia, slab: Bianca și Denis
Dorian: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Bianca și Denis
Denis: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai
Mihai: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis
Darius: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai
Ema: : puternic: Sebastian și Amalia, slab: Bianca și Denis
Giulia: puternic: Amalia și Sebastian, slab: Daniela și Mihai
Bianca: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai
Doamna Cătălina: puternic: Ema și Alan, slab: Daniela și Mihai
Daniel: puternic: Ema și Alan, slab: Alexandru și Giulia
Amalia: puternic: Ema și Alan, slab: Daniela și Mihai
Doamna Melinda: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai
Roxana: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai
Doamna Mihaela: puternic: Ema și Alan, slab: Daniela și Mihai
Claudia: puternic: Alexandru și Giulia, slab: Daniela și Mihai
Daniela: puternic: Ema și Alan, slab: Bianca și Denis
„Câștigătorii conform casei sunt Ema și Alan. Miza este următoarea: duminică o să mergeți la singurul fantasy date care va exista în acest sezon! O să mergeți la munte! Iar la cel mai slab cuplu, Daniela și Mihai ați avut 10 voturi. Nu se întâmplă nimic cu voi!”Mireasa, sezon 13. Scântei între Daniela și doamna Melinda, în pauza de la Capricii. Ce s-a întâmplat: „M-a făcut penibi...