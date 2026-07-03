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Mireasa, sezon 13. Rezultatul cursei de eliminare dintre Dorian, Darius și Daniel. Ce băiat părăsește competiția pe 3 iulie

În gala Mireasa de pe 3 iulie 2026 Simona Gherghe a anunțat ce băiat părăsește emisiunea. Dorian, Darius și Daniel au fost într-o cursă de eliminare unde nu se aplică imunitatea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 03 Iulie 2026, 13:56 | Actualizat Vineri, 03 Iulie 2026, 16:10
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Timp de o săptămână, telespectatorii Mireasa au răspuns pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1 la întrebarea: „Ce concurent doriți să părăsească emisiunea Mireasa?”, variantele de răspuns fiind: Dorian, Darius și Daniel.

Rezultatul cursei de eliminare dintre Dorian, Darius și Daniel. Ce băiat părăsește casa Mireasa

Darius a intrat în cursa de eliminare ca urmare a nominalizării casei. Dorian a fost „moștenirea” celui mai recent concurent eliminat, Ciprian. Darius a primit ca misiune să aleagă un alt băiat care să intre în cursă și l-a ales pe Daniel, precizând ulterior că ar fi putut să-l aleagă și pe Mihai, actualul partener al fostei lui iubite, însă nu a vrut să se creadă că îi poartă pică acestuia.

„Procentele sunt: 5,63%, 7,73%, 86,64%. Va rămâne pentru că a întrunit doar circa 5 procente Daniel. Bătălia este între Dorian și Darius. Băiatul care părăsește astăzi emisiunea este Darius! Darius, pleci acasă! E un vot foarte puternic. Oamenii taxează”, a spus Simona Gherghe.

„Sunt foarte bucuros! Chiar le mulțumesc! Le mulțumesc tuturor colegilor care au fost alături de mine. Am vrut să fiu taxat”, a spus Darius.

Darius părăsește emisiunea Mireasa, iar Simona Gherghe le-a explicat doamnei Melinda și lui Darius că votul este unul negativ, chiar dacă își dorea să plece: „N-o să-ți fie bine dacă n-o să vezi exact unde nu merge în relațiile cu femeile din viața ta!”, a spus Simona Gherghe.

Ce decizie a luat doamna Melinda după eliminarea lui Darius: „Rămâneți în casă pentru băieții adoptivi?”

Pentru că mai are doi băieți adoptivi în casa Mireasa, doamna Melinda a fost întrebată dacă dorește să rămână în emisiune pentru ei. Mama lui Darius a decis să părăsească emisiunea alături de fiul ei.

Așadar, doamna Melinda și Darius părăsesc împreună emisiunea Mireasa.

Colaj cu concurenții Mireasa
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