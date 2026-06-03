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Mireasa, sezon 13. Cine a câștigat task-ul „cabinei telefonice”. Un cuplu se va bucura de o noapte la hotel fără camere

Task-ul „cabinei telefonice” a fost o adevărată provocare pentru concurenți. Tensiunile au atins cote maxime, iar lupta finală s-a dat între Ema și Darius. Iată cine a câștigat proba din sezonul 13 Mireasa: Meciul Iubirii.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 03 Iunie 2026, 15:40 | Actualizat Miercuri, 03 Iunie 2026, 16:23
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Gradul de dificultate creștea pentru Ema, Sebastian și Darius în cabina telefonică. Concurenții au ieșit, rând pe rând, din „cursa” pentru o noapte la hotel fără camere. Unii au fost eliminați, iar alții au renunțat la miza uriașă a probei.

Replicile acide, situațiile neașteptate și alianțele nu au întârziat să își facă apariție pe micile ecrane ale publicului. Amalia a aruncat cu vorbe grele la adresa doamnei Melinda, iar Darius a încercat să „trișeze”, însă faptele lui au fost „taxate” de producători.

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Lupta finală s-a dat între Ema și Darius, după ce Sebastian a decis să iasă din competiție. Mișcările lor au fost observate cu mare atenție de către concurenți și mame, iar certurile și-au făcut rapid apariția pe platoul de filmare de la Mireasa: Meciul Iubirii.

Cine a câștigat task-ul „cabinei telefonice” de la Mireasa: Meciul Iubirii

După mai bine de 7 ore în cabina telefonică, Ema a fost numită câștigătoare. În cele din urmă, Darius a fost descalificat de către producător având în vedere strategiile la care a apelat în cadrul task-ului.

„Doamne, cât regret că v-am fost alături. Nu o să mai fac asta toată viața mea! Sper să vă spălați cu Daniela pe cap!”, a zis Amalia către doamna Melinda.

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Așadar, Ema a câștigat o noapte la hotel fără camere și lavaliere alături de Alan. Aceasta a oferit un răspuns rapid atunci când a fost întrebată cu cine își dorește să meargă. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că cei doi formează un cuplu puternic în casa show-ului matrimonial.

„Sunt foarte mândru de ea!”, a fost reacția lui Alan.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Simona Gherghe și concurenții la task-ul „cabinei telefonice”
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Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Încălcare de regulament la task-ul „cabinei telefonice”. Cine a fost eliminat și de ce a sunat Adrena...
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