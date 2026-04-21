Mireasa, sezon 13. Cine este Denis, noul concurent din casă. Ce nu ar accepta la viitoarea parteneră: „O să fie un impediment”

Fetele au avut ocazia să-l cunoască mai bine pe Denis, noul concurent din casa Mireasa sezonul 13. Cartea lui de vizită a fost prezentată în ediția de luni, 20 aprilie 2026, de la Mireasa: Capriciile Iubirii.

Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 10:54 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 11:25

Denis se numără printre concurenții care au intrat recent în casa Mireasa sezonul 13. Tânărul a reușit să atragă atenția fetelor și telespectatorilor cu aspectul fizic, dar și cu povestea lui de viață.

Până la vârsta de 25 de ani, acesta se mândrește cu o experiență vastă din punct de vedere profesional. În prezent activează în modelling și în domeniul vânzărilor. Denis a fost și antreprenor pentru o perioadă.

Cine este Deniss, noul concurent de la Mireasa sezon 13

În cartea de vizită, noul concurent de la Mireasa sezonul 13 a dezvăluit că a locuit mulți ani pe Coasta de Azur alături de familia lui, însă ca loc este din Suceava. De asemenea, este pasionat de fotbal și lupte.

„Nu prea am stat prin țară, dar sunt din Suceava de loc. Pe lângă faptul că sunt model și sportiv consacrat, lucrez și în domeniul vânzărilor. În paralel lucrez și la un concept în care vreau să ajut bărbații să fie mai structurați, disciplinați și mai greu de ignorat din punct de vedere profesional.

Viața de atunci a fost ca un vis. Stăteam la o stradă distanță de mare, pe Coasta de Azur. Am venit în țară pentru că familia a decis să se reîntoarcă și nu am avut de ales, fiind minor. Am suferit o perioadă scurtă de timp pentru că m-am întors, dar m-am adaptat repede.”, a povestit Denis.

„Am început cu fotbalul. S-a format o pasiune, iar la un moment dat a devenit un vis. Am ajuns să joc până îl Liga a Doua din Austria și am fost dat afară din echipă pentru faptul că am fost foarte slab fizic.”, a mai punctat el.

„Am avut 10 angajați până la vârsta de 21 de ani. A fost un capitol foarte frumos cu experiențe minunate. De la transport am intrat în domeniul finanțelor, unde mi-am deschis o întreprindere. (...) Colaborez cu o firmă din România (n.r. de modeling), cea mai cunoscută”, a continuat noul concurent de la Mireasa sezonul 13.

Ce nu ar accepta Denis, noul concurent de la Mireasa sezon 13, de la viitoarea parteneră

Tot în cartea de vizită, Denis a explicat că își dorește o parteneră de încredere și care să arate bine, dar să aibă și frică de Dumnezeu. De asemenea, nu ar accepta lângă el o fată care a făcut videochat sau alt conținut pentru adulți.

„Am fost mereu foarte selectiv și am avut doar câteva relații serioase. Ultima relație a durat aproximativ 7 luni și s-a terminat acum 7 luni. Motivul a fost din partea mea. Am considerat că nu am fost ce trebuie pentru parteneră. Nu am vrut să o încurc pe drumul ei și am ales să lucrez la mine, să evoluez. Dacă găsesc persoana potrivită sunt pregătit pentru o relație. (...) Vreau să fie o persoană de încredere, să arate bine și să fim cei mai buni prieteni. M-aș bucura să facem sport împreună. În altă ordine de idei, vreau ca viitoarea mea femeie să fie cu frică de Dumnezeu. Da, sunt un om credincios.

Dacă îmi spune că a fost activă în videochat sau OnlyFans o să fie un impediment în a construi o relație cu e, pentru că eu consider că nu este o femeie cu frică de Dumnezeu. Cred că mi-ar plăcea să am o parteneră cu care să experimentăm împreună drumul către succes, nu să-i ofer eu totul.”, a mai zis noul concurent de la Mireasa sezon 13.

Mireasa. Capriciile Iubirii, prezentată de Raluca Preda, este emisiunea în care sunt dezbătute cele mai controversate subiecte de la Mireasa. Emisiunea încercă să îi ajute pe concurenți să își dea seama dacă ceea ce simt este un sentiment sincer sau mai mult un capriciu sau o ambiție. Vezi episoade integrale Mireasa. Capriciile Iubirii exclusiv în AntenaPLAY!

