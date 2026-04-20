Mireasa, sezon 13. Haosul s-a dezlănțuit în direct, iar Simona Gherghe a intervenit imediat. Ce s-a întâmplat: „Atenție!”

Haosul s-a dezlănțuit în emisia de live din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 20 aprilie 2026, iar Simona Gherghe a intervenit imediat. O situație tensionată a avut loc în platoul show-ului matrimonial, iar Alan și Daniel au fost în centrul atenției.

Tensiuni în casa băieților. Alan și Daniel și-au adresat vorbe grele despre relațiile pe care le au în emisiune. Conflictul a pornit de la confesiunile pe care iubitul Claudiei le-a făcut despre colegul său și Ema.

„Legat de Alexandru și Alan? Eu ce să zic. Am punctul meu de vedere. Alan lasă foarte mult de la el, cu noi e altfel, cu Ema e altfel. Eu îl văd schimbat. Cu Ema este cu totul diferit. Eu spun lucrurilor pe nume!”, a spus Daniel.

Între cei doi a urmat o discuție în contradictoriu. Mai mult, Alan și-a stăpânit cu greu reacțiile atunci când Daniel a adus-o în discuție pe partenera lui.

„Tu dacă vrei să fii roata de rezervă în relația ta e problema ta! Du-te pe drumul tău liniștit!”, a spus Alan.

„Dar eu ți-am cerut ție părerea? (...) Noi avem mentalități diferite! Tu ești o persoană colerică, dar te-ai abținut. Te abții foarte mult! Crezi că afară o să fie la fel?”, a zis iubitul Claudiei.

„Vezi că ridici vocea!”, a mai punctat Daniel.

„E vorba de respect! E vina ta că n-ai respect pentru femeia de lângă tine! (...) E frumos să vă aruncați reproșuri doar în live”, a dezvăluit Alan.

„Cu tine pot să-mi arăt mușchii că nu ești femeie!”, a mai evidențiat partenerul Emei.

„Nu pune mâna pe mine și nu mai face mișto! Nu mai veni spre mine! Stai la distanță!”, a ținut să zică Daniel.

Motivul pentru care Simona Gherghe a intervenit în direct la Mireasa: Meciul Iubirii

Conflictul dintre cei doi a continuat și în emisia live de luni, 20 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii. Haosul s-a dezlănțuit pe platoul de filmare, iar Simona Gherghe a intervenit imediat, încercând să liniștească spiritele.

„Eu îmi susțin punctul de vedere. Ema este într-o energie masculină, iar Alan într-o energie feminină. Nu mă deranjează (n.r. vorbele iubitei sale despre Dorian). Alan o să își arate adevărata față afară”, a mai dezvăluit Daniel.

„O să vă opresc pe toți! Vreau să ne auzim pe rând! Dragilor, am senzația că suntem la început de iulie și e finala, iar noi ne luptăm în cuplu”, a precizat moderatoarea show-ului matrimonial.

„Alan, atenție la vocabular!”, l-a avertizat pe băiat.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

