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Mireasa, sezon 13. Cine sunt finaliștii. Claudia, Daniel, Daniela și Mihai au fost în cursă de eliminare. Ce a votat publicul

Un concurent trebuia să fie eliminat de la Mireasa miercuri, 15 iulie 2026, cu 2 zile înainte de Finală. În cursă s-au aflat: Daniel, Daniela, Mihai și Claudia, însă clasamentul a adus o răsturnare de situație.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:30 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 15:54
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Claudia, Daniel, Daniela și Mihai au fost în cursa de eliminare | Antena 1
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Publicul a decis cine sunt finaliștii sezonului 13 Mireasa. Cu puțin timp înainte de FInală, telespectatorii au votat cine să părăsească emisiunea dintre: Claudia, Daniel, Mihai și Daniela.

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Ce concurent părăsește emisiunea Mireasa cu 2 zile înainte de Finala sezonului 13. Claudia, Daniel, Daniela și Mihai au fost în cursa de eliminare

Claudia și Daniel au fost nominalizați de concurenții sezonului 13, în după ce AdrenaLINIA a sunat cu cerința nominalizării a 2 concurenți singuri pentru eliminare. Daniela și Mihai s-au aflat în cursă ca urmare a moștenirii lăsate de Darius. Așadar, dintre cei 4 concurenți aflați în cursă, doar 3 merg în Marea Finală, să le fie alături cuplurilor care se căsătoresc. Toți cei 4 și-au exprimat dorința de a rămâne până la finalul sezonului 13 Mireasa: Meciul Iubirii.

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Simona Gherghe a anunțat ce concurent a fost votat să părăsească emisiunea înainte de Finală.

Procentele au fost: 47,43%, 42%, 5,14% 4,97%

„Cu 4,97% rămâne Daniel, cu 5,14% rămâne și Mihai. Așadar bătălia este între Daniela și Claudia. Aproape umăr la umăr. Cea mai votată să părăsească emisiunea, cu 47,43% este Claudia. Daniela, rămâi în casa Mireasa pentru încă 2 zile”, a spus Simona Gherghe.

Claudia a fost votată să părăsească emisiunea: „Mă așteptam. Am simțit”, a spus fata.

Simona Gherghe a dat citire ultimului clasament înainte de Finală.

Clasamentul a adus o răsturnare de situație, deoarece Claudia a fost în top și a primit imunitate.

Băiatul Săptămânii: Mihai

2. Sebastian

3. Dorian

Fata Săptămânii: Amalia

2. Daniela

3. Claudia

Colaj cu concurenții Mireasa
+1
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Așadar, nimeni nu pleacă și acesta este tabloul final!

Mireasa, sezon 13. Claudia, în lacrimi în direct. Imaginile cu Daniel care au făcut-o să plângă. Ce i-a spus fostul iubi...
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