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Mireasa, sezon 13. Foștii concurenți au intrat în direct la Capricii. Pe cine susțin în Marea Finală

În emisia live de Mireasa, Capriciile Iubirii de pe 14 iulie 2026, concurenții și telespectatorii au avut parte de un moment-surpriză!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 15 Iulie 2026, 11:12 | Actualizat Miercuri, 15 Iulie 2026, 11:38
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Raluca Preda i-a anunțat pe concurenții sezonului 13 Mireasa că vor avea parte în direct la Capricii de un moment surpriză, pregătit intens atât pentru ei cât și pentru telespectatori.

Mai mulți foști concurenți ai sezonului 13 Mireasa au intrat în direct prin video call la Capricii, în marțea de dinaintea Finalei. Ciprian, Marian, Darius, Paula, Răzvan, Raluca și Halima au spus pe cine susțin în Finală.

Ulterior, a intrat și Roxi, care a precizat că Alan este mai liniștit cu Ema decât era când era într-o cunoaștere cu ea. Roxi a spus că și-a găsit jumătatea. Roxi a mai comentat ceva și despre Dorian, despre care a spus că va mai rămâne singur, pentru că în casă a demonstrat că nu caută o relație serioasă.

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Concurenții sezonului 13 Mireasa au avut parte de un moment surpriză în direct. Ce s-a întâmplat la Capricii: „Am pregătit intens”

Concurenții sezonului 13 Mireasa au avut ocazia să-i vadă pe cei cu care au locuit în casa Mireasa, dar care au fost eliminați pe parcursul emisiunii.

Rând pe rând, foștii concurenți au fost întrebați ce cuplu logodit susțin în Finala sezonului 13 Mireasa. Alexandru și Giulia, Ema și Alan și Amalia și Sebastian sunt cuplurile logodite.

Pe cine susțin foștii concurenți ai sezonului 13 Mireasa în Marea Finală. Mai mulți tineri și-au spus preferințele la Capricii

Paula susține toate cele 3 cupluri pentru că s-a înțeles foarte bine cu toți și nu vrea să facă o alegere. Darius îi susține pe Giulia și Alexandru în Marea Finală, Marian îi susține pe Ema și Alan, Ciprian a spus că-i susține pe toți, dar cu precădere pe Giulia și Alexandru, Raluca îi susține și ea pe Alexandru și Giulia, Halima îi susține pe Amalia și Sebastian, iar Răzvan ăi susține pe Alexandru și Giulia.

Halima a povestit că s-a stabilit în Italia și că are un iubit, „cu burtă”, așa cum își dorea.

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Marea Finală Mireasa sezon 13: Când primesc câștigătorii premiul în valoare de 40.000 euro

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Colaj cu concurenții Mireasa și Raluca Preda
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Mai multe fotografii

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.

Mireasa, sezon 13. Pe cine susține Darius în Marea Finală. Fostul concurent are un cuplu preferat...
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