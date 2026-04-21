Mireasa, sezon 13. Claudia a refuzat să gătească pentru fete și mame. Care este motivul: „Și cum rezolvăm problema?”

Claudia a luat pe toată lumea prin surprindere cu o decizie neașteptată la Mireasa: Meciul Iubirii, sezon 13. Tânăra a dezvăluit că nu vrea să mai gătească pentru fetele și mamele din casa show-ului matrimonial.

Claudia s-a aflat din nou în centrul atenției, după ce a dat o veste neașteptată. Fata a anunțat că vrea să își facă mâncare singură. De asemenea, aceasta a precizat că nu vrea să mai gătească pentru celelalte persoane din casă.

„Nu mai am obligați să gătesc pentru nimeni din această casă. Eu îmi fac mâncarea mea. Mănânc ce gătesc eu, nu ce gătiți voi”, a spus concurenta show-ului matrimonial în fața fetelor și mamelor.

Claudia, despre motivul pentru care vrea să își gătească singură la Mireasa: Meciul Iubirii

După discuția acidă avută cu Roxana, Claudia a decis să își gătească singură. Mai mult, aceasta a punctat că nu vrea să stea la masă cu persoanele care o bârfesc pe la spate.

„Nu vreau să stau la masa cu perverși! Îmi pare rău! O să gătesc pentru cine vreau eu. De acum încolo vă gătiți. Eu nu vreau să gătesc pentru niște persoane cu care nu vreau să am treabă. Fiecare să își gătească. Eu îmi fac mâncare sănătoasă!”, a evidențiat ea.

„Păi noi mâncăm mâncare nesănătoasă, Claudia? Și cum rezolvăm problema?”, a întrebat doamna Cătălina.

„Nu înțelegeți că îmi fac mâncarea mea? Nu mai vreau să gătesc pentru persoanele false și perverse din această casă?”, a răspuns fata.

„Trebuie să te detașezi!”, i-a mai zis doamna Cătălina.

„Mi se face scârbă, eu vă zic sincer. Nu plec cu nimeni acasă de aici! Important e și pe cine stai. Eu am stat pe lângă persoanele nepotrivite, de aia am mai mâncat și nesănătos. (...) Stai să vezi ce o să-mi trec eu pe cumpărăturile alea când o să avem lista”, a mai ținut fata să precizeze.

În emisia live de marți, 21 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii, Paula a decis să intervină și să evidențieze faptul că sunt rare momentele în care Claudia gătește.

„Nu gătește niciodată! Nu a gătit niciodată de când e în această competiție”, a mărturisit Paula.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

