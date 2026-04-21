Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Daniel și Alan, scandal uriaș în casa băieților. Ce replică a izbucnit conflictul: „Te-ai ridicat la mine?”

Mireasa, sezon 13. Daniel și Alan, scandal uriaș în casa băieților. Ce replică a izbucnit conflictul: „Te-ai ridicat la mine?"

Războiul dintre Alan și Daniel a continuat cu o nouă rundă de acuzații la Mireasa: Meciul Iubirii. Cei doi și-au adresat vorbe grele, iar ce a urmat este de-a dreptul neașteptat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Aprilie 2026, 14:15 | Actualizat Marti, 21 Aprilie 2026, 14:50

Tensiunile din casa băieților nu s-au încheiat. Alan și Daniel s-au aflat din nou în centrul atenției, după discuția tensionată din weekend. Cei doi nu s-au putut evita și au stârnit încă un conflict de proporții la Mireasa sezonul 13.

„Părinții Emei nu te-au plăcut de la început!”, a fost replica lui Daniel care l-a făcut pe Alan să reacționeze imediat.

De asemenea, spiritele s-au încins atunci când iubitul Claudiei a folosit un cuvânt nepotrivit la adresa Emei. Alan nu și-a mai putut stăpâni nervii și a aruncat cu vorbe grele asupra colegului său.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Cine este Denis, noul concurent din casă. Ce nu ar accepta la viitoarea parteneră: „O să fie un impediment”

„Vezi că vorbești prost! Pe cine bubui eu? Vrei să te bubui și pe tine? Dau cu tine de pământ!”, a spus tânărul, vizibil deranjat de replicile lui Daniel.

„Ți se pare ok atitudinea ta? Ești ok?”, a întrebat iubitul Claudiei.

Tensiuni uriașe între Alan și Daniel la Mireasa: Meciul Iubirii

Conflictul dintre cei doi a atins cote maxime atunci când Daniel s-a ridicat de pe canapea. Alan a interpretat gestul său ca pe o provocare.

„Ce nu-ți ajunge ție? Care e problema ta? De ce te ridici la mine? De ce te dai înapoi? Păi te ridici la mine și după te dai înapoi. Să-ți vezi de treaba ta că te bubui pe tine”, a mai spus iubitul Emei.

„Calm! M-ai și înjurat!”, a precizat Daniel.

„Ce înseamnă lucrurile astea? Te bubui pe tine, vrei? Zi? Spune în ce sens”, a mai adăugat Alan.

„Ești ok?”, l-a întrebat Daniel.

„Ești zero barat. Ești vai de capul tău din cap până în picioare. Femeia ta spune despre tine. Nu-i place de tine din niciun punct de vedere!”, au fost vorbele grele ale lui Alan.

Citește și: Mireasa, sezon 13. De cine s-a apropiat Anna la petrecere. Ce confesiune neașteptată le-a făcut fetelor: „Sunt tristă...”

„Calmează-te! Nu mai continua!”, a ținut Dorian să-i atragă atenția lui Daniel.

„Tu te-ai ridicat la mine, băi? Mă ameninți? Păi crezi că mi-e frică de tine?”, a mai zis iubitul Emei.

„Știu că te enervez, dar nu suntem la box aici! Stai liniștit că poate pățești ceva, calm! Așa o să faci și cu Ema!”, a fost replica lui Daniel.

„Stai liniștit că nu te bat!”, a precizat Alan.

În discuția celor doi a intervenit și Darius, care i-a cerut lui Daniel să nu-l mai bage în seamă: „Du-te de aici, că mă disperi! Nu sunt agresiv!”.

De asemenea, Claudia a avut o remarcă la adresa lui Alan în emisia live de marți, 21 aprilie 2026, din Mireasa: Meciul Iubirii: „În primul rând învață să respecți dacă vrei să fii respectat! Eu niciodată nu te-am jignit pe tine în această emisiune”

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 21 aprilie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Cine este Denis, noul concurent din casă. Ce nu ar accepta la viitoarea parteneră: „O să fie un imped...
Citește și
Mireasa, sezon 13. Cine este Denis, noul concurent din casă. Ce nu ar accepta la viitoarea parteneră: „O să fie un impediment”
Mireasa, sezon 13. Cine este Denis, noul concurent din casă. Ce nu ar accepta la viitoarea parteneră: „O să fie...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. De cine s-a apropiat Anna la petrecere. Ce confesiune neașteptată le-a făcut fetelor: „Sunt tristă...”
Mireasa, sezon 13. De cine s-a apropiat Anna la petrecere. Ce confesiune neașteptată le-a făcut fetelor: „Sunt...
Selahattin Pasali și Lara Pasali s-au despărțit. Ce a atras atenția fanilor în mediul online
Selahattin Pasali și Lara Pasali s-au despărțit. Ce a atras atenția fanilor în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL sare în apărarea lui: „Aveți toată susținerea noastră”. PNL face scut în jurul premierului
Principalul contestatar al lui Ilie Bolojan din interiorul PNL sare în apărarea lui: „Aveți toată susținerea... Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă
Cristina și Andrei de la Insula Iubirii s-au despărțit? Bruneta a făcut o declarație suspectă Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul
PSD i-a retras sprijinul politic lui Ilie Bolojan! Ce rol are CCR când cade Guvernul BZI
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă
Litoralul Bulgariei „ne fură” turiștii, cu o strategie imbatabilă Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic Observator
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia
Terapia cognitiv-comportamentală: la ce se folosește și ce poți învăța în cadrul acesteia MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
