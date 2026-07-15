Mireasa, sezon 13. Claudia, în lacrimi în direct. Imaginile cu Daniel care au făcut-o să plângă. Ce i-a spus fostul iubit

În emisia live de Mireasa de pe 15 iulie 2026, Claudia a început să plângă, după difuzarea unui material cu ea și Daniel.

Claudia a fost foarte deranjată să vadă imagini cu Daniel în compania dansatoarelor de la petrecerea burlacilor. Tânăra a precizat că este dezamăgită de Daniel în contextul în care ei se reapropiaseră și l-a numit: „mincinos pervers”. A doua zi, a venit rândul lui Daniel să-i spună vorbe grele Claudiei.

Daniel a ținut un monolog în fața Claudiei, unde i-a spus că el este un bărbat superior, cu stimă de sine, care nu ar putea să aibă vreo legătură în afara casei Mireasa cu o femeie care vrea să-și controleze partenerul. Daniel i-a reproșat Claudiei că nu l-a susținut niciodată și că l-a atacat. Daniel i-a spus Claudiei că nu a avut niciodată sentimente pentru el și a acuzat-o că a încercat să-l înjosească. După ce a luat parte la discursul lui Daniel, Claudia a plâns. Întrebată dacă au rănit-o cuvintele lui, fata a spus: „Nu mă mai miră nimic la Daniel”.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Momente tensionate în platou între Claudia și Daniel, după comportamentul băiatului la petrecerea burlacilor

Claudia, în lacrimi în direct la Mireasa. Imaginile cu Daniel care au făcut-o să plângă. Ce i-a spus fostul iubit: „Nu mă mai miră nimic la el”

În direct, Claudia a spus că a dat importanță unei persoane care nu a meritat: „La culise declară că e îndrăgostit și după-amiază îmi ține discursuri. Eu nu doresc să mai zic nimic, consider că tăcerea mea poate fi și un răspuns”. Tânăra a izbucnit în lacrimi.

„Eu m-am atașat de ea, dar când o să ies de aici nu mai vreau să știu nimic de ea. Consider că are calitățile ei. Un bărbat cum și-ar dori ea ar putea să o înțeleagă, dar nu am fost eu acest bărbat”, a spus Daniel în live.