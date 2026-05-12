Mireasa, sezon 13. Claudia și Denis s-au declarat într-o cunoaștere în emisia live. Ce surpriză i-a făcut concurentul

Denis și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 12 mai 2026. Tânărul i-a făcut o surpriză de zile mari concurentei.

Camerele de filmat au surprins noi apropieri între Denis și Claudia la Mireasa: Meciul Iubirii. După ce a intrat în vizorul Ralucăi și al Alinei, băiatul s-a îndreptat către fosta iubită a lui Daniel. Cei doi au interacționat într-un mod la care nimeni nu se aștepta.

Mai mult, tânăra a dezvăluit că se simte atrasă de Denis. Și băiatul a rămas uluit de feminitatea pe care o are Claudia atunci când se află în preajma lui, iar acest lucru l-a făcut să se apropie mai mult.

Claudia, surpriză din partea lui Denis înainte să se declare într-o cunoaștere la Mireasa: Meciul Iubirii

Pentru că își dorește să o cunoască pe fată, Denis a simțit nevoia să-i facă o surpriză uriașă. Acesta i-a dăruit un buchet uriașă de trandafiri roșii, dar și un ursuleț de pluș. Gestul său a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia.

După imaginile vizionate, Simona Gherghe a ținut să le pună marea întrebare celor doi chiar în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 12 mai 2026. Răspunsul acestora a uimit pe toată lumea. Așadar, Denis și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere.

„Eu, dacă aș fi fost în viața de zi cu zi, aș fi intrat într-o cunoaștere cu ea. Dar eu nu știu ce presupune asta în emisiune.”, a spus băiatul.

Prezentatoarea TV a explicat ce înseamnă cunoașterea în casa Mireasa, iar concurentul a dezvăluit că sunt într-o astfel de etapă.

„Foarte rapidă toată treaba!”, a fost reacția Simonei Gherghe.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

