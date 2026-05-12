Antena Căutare
Home Mireasa Stiri Mireasa, sezon 13. Claudia și Denis s-au declarat într-o cunoaștere în emisia live. Ce surpriză i-a făcut concurentul

Mireasa, sezon 13. Claudia și Denis s-au declarat într-o cunoaștere în emisia live. Ce surpriză i-a făcut concurentul

Denis și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 12 mai 2026. Tânărul i-a făcut o surpriză de zile mari concurentei.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 12 Mai 2026, 14:45 | Actualizat Marti, 12 Mai 2026, 15:11
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Camerele de filmat au surprins noi apropieri între Denis și Claudia la Mireasa: Meciul Iubirii. După ce a intrat în vizorul Ralucăi și al Alinei, băiatul s-a îndreptat către fosta iubită a lui Daniel. Cei doi au interacționat într-un mod la care nimeni nu se aștepta.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Dorian, în lacrimi! Ce scrisoare a primit de la familie: „Au dat cu mine de pământ!”

Mai mult, tânăra a dezvăluit că se simte atrasă de Denis. Și băiatul a rămas uluit de feminitatea pe care o are Claudia atunci când se află în preajma lui, iar acest lucru l-a făcut să se apropie mai mult.

Claudia, surpriză din partea lui Denis înainte să se declare într-o cunoaștere la Mireasa: Meciul Iubirii

Pentru că își dorește să o cunoască pe fată, Denis a simțit nevoia să-i facă o surpriză uriașă. Acesta i-a dăruit un buchet uriașă de trandafiri roșii, dar și un ursuleț de pluș. Gestul său a lăsat-o fără cuvinte pe Claudia.

După imaginile vizionate, Simona Gherghe a ținut să le pună marea întrebare celor doi chiar în emisia live de marți din Mireasa: Meciul Iubirii, de pe 12 mai 2026. Răspunsul acestora a uimit pe toată lumea. Așadar, Denis și Claudia s-au declarat într-o cunoaștere.

„Eu, dacă aș fi fost în viața de zi cu zi, aș fi intrat într-o cunoaștere cu ea. Dar eu nu știu ce presupune asta în emisiune.”, a spus băiatul.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Alexandru, scos din sărite de băieți. Ce l-a făcut pe concurent să răbufnească. Nu a mai ținut cont de nimic

Prezentatoarea TV a explicat ce înseamnă cunoașterea în casa Mireasa, iar concurentul a dezvăluit că sunt într-o astfel de etapă.

„Foarte rapidă toată treaba!”, a fost reacția Simonei Gherghe.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 12 mai 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Colaj cu Simona Gherghe, Claudia și Darius la Mireasa: Meciul Iubirii
+2
Mai multe fotografii

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Dorian, în lacrimi! Ce scrisoare a primit de la familie: „Au dat cu mine de pământ!”... Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe i-a atras atenția Ralucăi în live. Ce a putut să spună fata: „Nu este ok!”...

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma Suma uriaşă încasată de Sorana Cîrstea după ce a distrus-o pe Jelena Ostapenko şi s-a calificat în semifinale la Roma
Observatornews.ro Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul Oraşul în care românii riscă amenzi de 1.000 de lei dacă mai hrănesc porumbeii. Păsările, alungate cu laserul
Antena 3 O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul O mireasă a fost omorâtă chiar de către soțul ei, în timpul nunții. S-au luat la ceartă, iar el a scos pistolul
Comentarii


Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Jocuri de culise, spionaj & decizii riscante. Urmărește Secret Service, un serial intens, plin de suspans
Citește și
Mireasa, sezon 11. Edera a pierdut sarcina. Cum au dat ea și Liviu vestea tristă
Mireasa, sezon 11. Edera a pierdut sarcina. Cum au dat ea și Liviu vestea tristă
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț neașteptat. Cine a revenit în casa show-ului matrimonial
Mireasa, sezon 13. Simona Gherghe, anunț neașteptat. Cine a revenit în casa show-ului matrimonial
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul pentru custodia lui Andrea Nicolas
Fiul artistei Paulina Rubio o acuză pe aceasta de consum de substanțe interzise. Ce se întâmplă cu procesul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: „Bun venit în lume, fiule”
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea... Elle
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit
Vica Blochina, apariție incendiară! Cum arată în lenjerie intimă după ce a slăbit Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite acum în închisoare pe viață
Un bărbat n-a putut să reziste unei campanii promoționale și a căzut într-o cursă a poliției care-l trimite... Antena3.ro
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi
Cum te poate spiona televizorul smart. Experții au dezvăluit cum să te protejezi useit
Nicușor Dan i-a trântit ușa în nas lui Ilie Bolojan! România se pregătește de 4 scenarii
Nicușor Dan i-a trântit ușa în nas lui Ilie Bolojan! România se pregătește de 4 scenarii BZI
Gruparea Coldea a pierdut procesul cu al doilea denunțător al său. Instanța a respins, definitiv, cererea de urmărire penală a primarului din Rovinari
Gruparea Coldea a pierdut procesul cu al doilea denunțător al său. Instanța a respins, definitiv, cererea de... Jurnalul
Olena Zelenska revine în România pentru summitul B9. Întâlnire importantă cu Prima Doamnă a României la București
Olena Zelenska revine în România pentru summitul B9. Întâlnire importantă cu Prima Doamnă a României la... Kudika
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile luate de Ilie Bolojan
Vouchere de vacanță 2026. Cum se acordă și ce categorie de angajați primesc tichete de concediu după măsurile... Redactia.ro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro
Domeniul care duce lipsă acută de angajați recrutează direct din facultăți. Salarii de la 1.000 de euro Observator
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă
5 cereale bogate în proteine. Efectele acestor alimente vegetale în dietă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător
Fumatul ușor în sarcină: Iată de ce este dăunător DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include
Samsung lansează o nouă actualizare Android gratuită. Ce funcții inedite include UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x