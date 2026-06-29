Mireasa, sezon 13. Comentarii acide după momentele fierbinți dintre Daniela și Mihai. Ce a putut spune Darius

La petrecerea de sâmbătă din casa Mireasa, Mihai și Daniela au fost foarte pasionali. Atingerile și săruturile lor au fost intens dezbătute de Darius și Alexandru.

Darius și Alexandru au avut comentarii tendențioase după ce i-au văzut pe Daniela și Mihai foarte apropiați. Darius a creat niște versuri, iar multe cuvinte despre Daniela au fost cenzuarate.

„Ori s-a folosit de mine să rămână în competiție și acum s-a îndrăgostit, ori a jucat-o și cu mine și o joacă și cu el. M-a lăsat pentru un slăbănog frumos, pentru un răpănos. Văduva neagră m-a înțepat”, a spus Darius.

Comentarii acide după momentele fierbinți dintre Daniela și Mihai. Ce a putut spune Darius: „E un băiat needucat”

După ce a văzut comentariile despre el și iubita lui, Mihai a ținut capul în pământ și nu a dorit să spună nimic. Daniela a avut un schimb de replici cu doamna Melinda.

„Eu pot să spun despre Darius că e un băiat needucat și felicitări pentru tot ce ai demonstrat în această competiție. Să vă fie rușine amândurora”, a spus Daniela

„Ție să-ți fie rușine. Care e Daniela cea reală? Aia sfântă sau acum că-l călărești pe Mihai”, a spus doamna Melinda.

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