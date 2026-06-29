Mireasa, sezon 13. Comentarii acide după momentele fierbinți dintre Daniela și Mihai. Ce a putut spune Darius

Darius și Alexandru au avut comentarii tendențioase după ce i-au văzut pe Daniela și Mihai foarte apropiați. Darius a creat niște versuri, iar multe cuvinte despre Daniela au fost cenzuarate.
„Ori s-a folosit de mine să rămână în competiție și acum s-a îndrăgostit, ori a jucat-o și cu mine și o joacă și cu el. M-a lăsat pentru un slăbănog frumos, pentru un răpănos. Văduva neagră m-a înțepat”, a spus Darius.
Comentarii acide după momentele fierbinți dintre Daniela și Mihai. Ce a putut spune Darius: „E un băiat needucat”
După ce a văzut comentariile despre el și iubita lui, Mihai a ținut capul în pământ și nu a dorit să spună nimic. Daniela a avut un schimb de replici cu doamna Melinda.
„Eu pot să spun despre Darius că e un băiat needucat și felicitări pentru tot ce ai demonstrat în această competiție. Să vă fie rușine amândurora”, a spus Daniela
„Ție să-ți fie rușine. Care e Daniela cea reală? Aia sfântă sau acum că-l călărești pe Mihai”, a spus doamna Melinda.
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