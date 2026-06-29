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Un fost concurent din sezonul 9 Mireasa se pregătește să devină tătic. Cum a anunțat că soția lui e însărcinată

Dediș din sezonul 9 Mireasa se pregătește să devină tătic. Andreea, soția lui, este însărcinată. 

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 29 Iunie 2026, 11:25 | Actualizat Luni, 29 Iunie 2026, 11:32
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Dediș din sezonul 9 Mireasa se pregătește să devină tătic | Antena 1& Instagram
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Dediș și Andreea mai au puțin până când vor deveni părinți. Fostul concurent al sezonului 9 Mireasa a publicat imagini cu ecografiile „puiului de om”. De asemenea, Dediș a postat fotografii din vacanța din Barcelona, în care se observă burtica de gravidă a soției: „Ultima vacanță cu program flexibil”, a scris viitorul tătic pe rețelele sociale.

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Dediș și Andreea vor deveni părinți

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Dediș și Andreea s-au cununat civil în iunie 2025, iar pe 8 noiembrie 2025 au îmbrăcat costumul de mire și rochia de mireasă pentru a se cununa în fața lui Dumnezeu. În 2026 cei doi vor deveni părinți!

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Ionuț Dediș a participat în sezonul 9 Mireasa, însă se numără printre concurenții care și-au găsit sufletul pereche în afara emisiunii. După ce a părăsit competiția, Dediș a cunoscut-o și s-a îndrăgostit de Andreea cu care s-a logodit foarte rapid.

La scurt timp după ce a părăsit competiția Mireasa, Dediș s-a îndrăgostit de Andreea. Curând, cei doi și-au oficializat relația. Tânărul a avut un parcurs oscilant în casa Mireasa, spunând că ba o place pe Delia, ba pe Eliza, iar spre finalul parcursului s-a exprimat că e interesat de Iuliana. Totuși, tânărul și-a găsit o parteneră potrivită în afara competiției.

În casa Mireasa Dediș s-a sărutat cu Delia, însă cei doi nu s-au declarat un cuplu. Mama băiatului a intervenit telefonic și a spus că băiatului i-ar trebui o fată mai simplă decât cea care este acum iubita lui Liviu. Dediș s-a apropiat și de Eliza, însă fata nu a acceptat să se simtă roata de rezervă. Dediș a fost în mai multe curse de eliminare, iar eliminarea a avut loc la jumătatea lunii aprilie.

La scurt timp de la anunțul că a fost eliminat din emisiune, Dediș a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale pentru toți cei care i-au fost alături. Mai mult, acesta s-a filmat într-o ipostază adorabilă alături de doamna Ioana, femeia care l-a încurajat să participe la Mireasa.

Colaj cu concurenții Mireasa
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Mai multe fotografii

„Mulțumesc din toată inima pentru toată susținerea, pentru toate mesajele și gândurile frumoase pe care mi le-ați transmis”, a scris Dediș pentru cei care l-au susținut în parcursul său din casa Mireasa.

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