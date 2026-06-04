Mireasa, sezon 13. Cum a răspuns Amalia acuzațiilor primite într-un live: „Te așteaptă interlopii afară”

Amalia și Sebastian au avut un live pe Facebook cu fanii Mireasa. Au fost atât comentarii de susținere și laudă, cât și comentarii cu jigniri, speculații și acuzații.

Susținătorii cuplului Amalia-Sebastian au intrat pe live și i-au încurajat, susținut și felicitat pe cei doi îndrăgostiți. Pe de altă parte, au existat și comentarii urâte, pe care Amalia le-a tratat cu zâmbetul pe buze.

Citește și: Mireasa, sezon 13. Ema și Alan au petrecut o noapte la hotel după ce tânăra a câștigat task-ul cabinei telefonice

Cum a răspuns Amalia acuzațiilor primite în sesiunea live cu fanii Mireasa: „Te așteaptă interlopii afară”

Au existat mai multe comentarii referitoare la anturajul Amaliei, dar și la situația financiară a lui Sebastian.

„Dacă am prieteni cu tatuaje și cu barbă, pentru ei poate sunt interlopi. Nu au cuțite, sau săbii. Sunt oameni normali. Mie îmi spuneau niște prieteni Mimi Cămătăreasa. Am lucrat la amanet. Familia mea este simplă, am crescut la țară, avem animale”, a povestit Amalia în emisia live de Mireasa de pe 4 iunie 2026.