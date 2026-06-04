Mireasa, sezon 13. Ema și Alan au petrecut o noapte la hotel după ce tânăra a câștigat task-ul cabinei telefonice

Ema și Alan s-au bucurat de premiul câștigat de tâbără la task-ul cabinei telefonice. În emisia live de Mireasa de pe 4 iunie 2026 au fost difuzate imagini cu cei doi îndrăgostiți surprinși la primele ore ale dimineții.

Ema și Alan au avut parte de o noapte în intimitate. De dimineață, cei doi au fost surpriniși de camerele de filmat după doar o oră și jumătate de somn.

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Ema și Alan au petrecut o noapte la hotel. Cum au fost surprinși cei doi la primele ore ale dimineții și ce conversație „a dat din casă” tânăra

„Am și vorbit lucruri pe care nu am apucat să le vorbim până acum, dar nu au fost niște lucruri foarte interesante pentru că am fost foarte deschiși, nu am avut secrete. Am simțit că nu ne putem sătura unul de altul. Există și compatibilitate între zodii. CHiar suntem foarte fericiți că ne-am găsit unul pe celălalt. Am intrat amândoi cu 0 așteptări, dar Dumnezeu așa a vrut!”, a spus Alan.

„Eu dau de casă. M-a întrebat înainte să adormim dacă ne căsătorim după noaptea asta împreună. Unde e ineluuul?”, a spus Ema.