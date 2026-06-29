Mireasa, sezon 13. Cum s-a afișat Raluca la scurt timp de la eliminarea din emisiune. Ce a postat fosta concurentă

Raluca Strugaru a revenit pe rețelele sociale la scurt timp de la eliminarea ei din sezonul 13 Mireasa. Fosta concurentă s-a afișat la un festival și a publicat imagini cu ea fredonând melodia are a consacrat-o în emisiune.

Raluca a publicat pe rețelele sociale imagini cu ea dansând pe ritmurile piesei: Liberă la mare. De altfel, înainte de a părăsi casa Mireasa, tânăra a simțit nevoia să mai fredoneze versurile acestei piese. Prima dată când a fredonat această melodie, Raluca a adaptat unul dintre versuri astfel: „Stau cu Denis la soare”.

Cum s-a afișat Raluca la scut timp de la eliminarea din casa Mireasa. Ce a postat fosta concurentă

Raluca a fost eliminată din sezonul 13 Mireasa ca urmare a cursei în care s-a aflat cu Roxana.

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„A fost o experiență pentru mine destul de intensă, ce-i drept. Am avut fel și fel de stări. Acum la final chiar mi-am dorit să plec pentru că mi-am atins oarecum scopul în emisiune. Am venit cu două scopuri: unul să fac oamenii să râdă și al doilea, poate aveam și eu norocul să întâlnesc pe cineva aici. Mi-aș fi dorit, dar dacă nu a fost aici locul, este ok. De plăcut mi-a plăcut de Denis. A fost un băiat care mi-a adus zâmbetul când am relaționat cu el”, a spus Raluca în momentul în care a aflat că a fost votată să părăsească emisiunea Mireasa, în gala de pe 26 iunie 2026.

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