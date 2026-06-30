Mireasa, sezon 13. Daniela a găsit o poză cu o fostă concurentă în telefonul lui Mihai: „O știai?”

Mihai și Daniela au participat la task-ul telefoanelor. În emisia live de Mireasa de pe 30 iunie au fost difuzate imagini cu descoperirile făcute de cei doi.

În telefonul lui Mihai, Daniela a găsit o poză cu Raluca Strugaru, fosta concurentă Mireasa, eliminată pe 26 iunie. Daniela a întrebat dacă o știa pe Raluca înainte să vină el în casa Mireasa, iar răspunsul lui a fost negativ. Băiatul nu a oferit explicații despre poza găsită de Daniela în telefon:

Daniela a găsit o poză cu o fostă concurentă Mireasa în telefonul lui Mihai: „O știai?”. Ce a spus tânărul

„O știai pe Raluca?”, a întrebat Daniela.

„Nu!”, a spus Mihai.

„Păi și atunci?”, a continuat Daniela.

„Păi ce? Îți pare că e prietenă cu mine? Nu e prietenă cu mine!”, a spus Mihai fără să explice de ce avea, totuși, o poză a Ralucăi în telefonul lui.

De asemenea, Daniela a mai găsit un grup cu foști colegi de facultate ai lui Mihai, care nu dau mari șanse relației lor.

Mihai a găsit o poză cu Daniela și fostul iubit.