Mireasa, sezon 13. Detalii neașteptate au ieșit la iveală despre Mihai, iubitul Danielei! Ce avertisment a primit concurenta

Fanii emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au scos la iveală detalii neașteptate despre Mihai, iubitul Danielei. Descoperă ce s-a aflat.

Cel mai nou cuplu din casa Mireasa. Meciul iubirii, format din Daniela și Mihai, a avut parte de momente complet neașteptate. Se pare că fanii emisiunii au scos la iveală detalii neașteptate despre partenerul tinerei. Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre acest subiect.

Detalii neașteptate au ieșit la iveală despre Mihai, iubitul Danielei! Ce avertisment a primit concurenta, la Mireasa: Capriciile iubirii

În ediția din 3 iunie 2026 a emisiunii Mireasa: Capriciile iubirii au fost difuzate imagini cu primul Live avut de Mihai și Daniela cu fanii. Cei doi au primit atât mesaje pozitive, cât și critici.

Printre numeroasele mesaje transmise de urmăritorii show-ului matrimonial, Daniela a citit și ceva surprinzător.

„Daniela, capul sus, fii atență și la Mihai”, „Sunt atentă și la Mihai, mă enervează câteodată. Dar sunt atentă și la Mihai”, „Daniela, te pupăm”, „Daniela, capul sus”, „Daniela, dacă vezi TikTok-ul lui Mihai te sperii...Poate se sperie și mă-sa”, „Daniela, fii atentă, Mihai e la fel ca Darius!”, „Daniela, ai grijă la Mihai...Nu e ceea ce pare”, iată doar o parte dintre numeroasele mesaje de avertizare pe care le-a primit din partea fanilor emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

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Să fie oare acesta semnul că istoria cu Darius urmează să se repete și să iasă astfel la iveală detalii neașteptate despre noul său iubit? Rămâne de văzut cum va evolua situația în acest sens.

Avertismente au fost și pentru Mihai, care a fost sfătuit de unii urmăritori să renunțe la Daniela: „Fugi, Mihai”.

Nu au lipsit nici criticile la adresa lui: „Mihai, ai fost cam exagerat când ai cerut atâtea detalii intime”.

„Da, știu, și mi-am cerut scuze”, a fost reacția concurentului, la citirea anumitor critici.

Nu au lipsit nici presupunerile că Mihai ar avea 3 copii și au fost inclusiv voci care au afirmat faptul că Mihai ar fi publicat pe pagina sa de TikTok mai multe clipuri video în care vorbește extrem de urât la adresa femeilor. Ulterior, în Live, s-a vorbit despre faptul că Daniela pare mai permisă cu Mihai decât era cu Darius, la care reacționa imediat. Psihologul emisiunii a criticat-o pe concurentă și a spus că „Daniela cere prea mult de la bărbații din viața uneori, e foarte critică și supărăcioasă și, pe termen lung, bărbații ar putea începe să mintă sau să eschiveze, de frica altor critici”. Paula Chirilă a intervenit să ia apărarea tinerei. Ce sfaturi a primit, dar și ce a urmat?

Mireasa: Meciul Iubirii se vede de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.