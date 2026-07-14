Mireasa, sezon 13. Pe cine susține Darius în Marea Finală. Fostul concurent are un cuplu preferat

În casa Mireasa au avut loc campaniile electorale pentru Finala sezonului 13 Mireasa, dar preferințele sunt exprimate și în afara casei, de foștii concurenți. Darius a spus pe cine susține!

Cu toate că parcursul lui în sezonul 13 Mireasa s-a încheiat, Darius a ținut să-și exprime preferința pentru Marea Finală. Fostul iubit al Danielei a spus că va vota cu Giulia și Alexandru.

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Pe cine susține Darius în Marea Finală a sezonului 13 Mireasa. Fostul concurent are un cuplu preferat

„Acest video este pentru Alexandru și pentru Giulia. Vreau să vă rog să susțineți în finală acest cuplu. Din punctul meu de vedere, Alexandru și Giulia au demonstrat foarte multe pe parcursul a șase luni, au trecut prin foarte multe greutăți și au arătat ce înseamnă cu adevărat iubirea, au arătat că atunci când iubești merită să lupți. Din punctul meu de vedere, ei ar merita să câștige.”, a transmis Darius pe rețelele sociale.

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În campania electorală din casă, echipele de susținere au arătat după cum urmează:Amalia și Sebastian i-au avut alături pe Denis și doamna Mihaela, Pe Giulia și Alexandru au decis să-i susțină Dorian și Bianca, iar Ema și Alan au avut cea mai numeroasă echipă de campanie: Roxana, Daniela, Mihai, Daniel, Claudia și doamna Cătălina.

Marea Finală Mireasa sezon 13 are loc pe 17 iulie

Cele trei cupluri care s-au logodit și au decis să se căsătorească la Mireasa sunt: Giulia și Alexandru, Ema și Alan și Amalia și Sebastian. Publicul decide prin SMS la 1272, pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Anterna 1, care dintre cuplurile căsătorite merge acasă cu marele premiu

Regulamentul spune că, cuplul căsătorit, clasat pe primul loc, având procentul cel mai mare de voturi primite de la telespectatori, este desemnat câștigător.

Înmânarea premiului în valoare totală brută de 40.000 de euro se va face în termenul prevăzut în regulamentul sezonului 13, la maximum 187 de zile de la difuzarea finalei.

Pentru a intra în posesia premiului, concurenții finaliști vor realiza și vor transmite, la solicitarea Organizatorului, în scopul prezentării în emisiune și în toate mediile de comunicare a conținutului emisiunii, materiale audio-video și foto înregistrate sau realizate de aceștia după încheierea emisiunii pentru a reflecta viața de cuplu sau momentele trăite împreună pe o durată totală de 6 luni de la data difuzării ultimei ediții a emisiunii în care au participat.

Emisiunea Mireasa a schimbat vieți, a adus împreună oameni care s-au îndrăgostit și s-au potrivit, iar acum formează familii minunate.