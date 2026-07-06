Mireasa, sezon 13. Roast extrem de înțepător la petrecerea de sâmbătă! Ce glume acide și-au aruncat concurenții

În ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate imagini cu roast party-ul pe care l-au avut concurenții sâmbătă.

Sâmbătă, concurenții din casa Mireasa. Meciul iubirii au avut parte de o nouă petrecere. De data aceasta a fost vorba despre un roast party, adică o petrecere în care s-au făcut glume înțepătoare. Descoperă ce glume acide au făcut concurenții sâmbătă și ce imagini s-au difuzat, în ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii.

Roast extrem de înțepător la petrecerea de sâmbătă! Ce glume acide și-au aruncat concurenții și ce s-a aflat în ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii

În ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii au fost difuzate filmări de la roast party-ul concurenților. De data aceasta, pe lângă momentele de savurat muzica, dansat și socializat, tinerii din casă au avut ocazia să facă glume acide unul la adresa altuia. S-a lăsat cu săgeți și înțepături, cu doze generoase de ironie, dar și cu râsete și momente comice.

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„Bună seara! Cred că mă știți, în mare parte. Sunt eu, preferata voastră, mai ales a lui Denis. Mi-ai dus dorul? Denis înainte să vină în emisiunea Mireasa a mai avut alte cinci variante unde să meargă să își găsească femeia perfectă: la mânăstire, doar acolo există femei neatinse, în Paradis, ca să primească cele 72 de fecioare, ori pe muntele Athos, dar să stea cu băieții lui, să își imagineze femeia perfectă. Însă, din păcate, a nimerit la Mireasa, unde a dat peste o femeie care se dezmembra, peste o femeie bărbat, peste Michael Jackson, dar și peste Brutus. Pardon, peste Bianca!”, a fost o parte din roast-ul înțepător făcut de Raluca la adresa lui Denis.

Ulterior, juriul format din Paula Chirilă, Cristian Marinescu, Maria Lungu și Raluca au stat și au analizat fiecare moment în parte și au decis cine a avut cel mai savuros moment de la petrecerea de roast de sâmbătă. La final, echipa lui Sebastian a câștigat.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 6 iulie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să descoperi și celelalte roast-uri.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.