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Mireasa, sezon 13. S-a aflat ce concurent o place pe Daniela! Ce a zis concurenta și cum a reacționat Darius, când a aflat

Situație complet neașteptată în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii! S-a aflat ce concurent o place pe Daniela.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 08 Iunie 2026, 15:37 | Actualizat Luni, 08 Iunie 2026, 16:22
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Descoperă ce s-a aflat în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii despre Darius și Daniela | Antena 1
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Surpriză de proporții în ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii, căci a ieșit la iveală ce concurent o place pe Daniela! Descoperă în rânduril de mai jos cine a recunoscut că este interesant de tânără, dar și cum a reacționat Darius atunci când a aflat că are un rival la inima concurentei.

S-a aflat cine o place pe Daniela! Ce a zis concurenta și cum a reacționat Darius, la Mireasa. Meciul iubirii

După foarte multe certuri, discuții aprinse și reproșuri, Daniela și Darius au ales să pună capăt relației lor. Totuși, deși s-au despărțit săptămâna trecută, tânărul a încercat la petrecerea de sâmbătă să se apropie de ea. Concurenta a rămas însă fermă pe poziție și i-a explicat faptul că nu mai dorește să aibă o relație cu el, nici în competiție, dar nici în afara ei.

În ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii a fost difuzat un material ce a scos la iveală faptul că există în casă un concurent ce o place. Se pare că este vorba despre Mihai, care nu a mai putut ascunde aceste sentimente.

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„Eu nu am vrut să mă bag în nimic, nici în conflicte, nici în nimic. Inevitabil, s-a întâmplat! Vreau să interacționez cu ea, dar mi-e de Darius. Știu că o iubește. Și nu vreau să intru în conflict cu el. Nu știu ce să fac”, a mărturisit tânărul pentru Dorian.

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Mai mult decât atât, concurentul a mers să discute chiar și cu Darius, față de care a fost extrem de sincer: „Se vede că o iubești și că ai iubit-o, mi-a fost teamă să îți spun. Nu am putut să dorm, simțeam că mă apasă gândul ăsta, nu puteam să dorm, nu știam cum să îți zic, nu știam ce reacții o să ai”, a fost confesiunea făcută de Mihai.

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„Nu am reacții greșite, stai liniștite, apreciez că îmi spui. Aici e despre ce vrea ea, dacă ea dă curs”, a zis Darius.

„Nu am vrut să merg la ea să vorbesc din prima cu ea, am zis si vorbesc cu tine ca să văd ce părere ai tu”, a explicat Mihai.

„Tu fă ce simți, depinde ce vrea ea! E despre ea”, a adăugat Darius.

Daniela a declarat că este deschisă și nu ar refuza interacțiunile cu Mihai, ba chiar a ajuns să se distreze de minune la petrecere, în ciuda privirilor dezamăgite ale doamnei Melinda.

Urmărește clipul video de mai sus din ediția din 8 iunie 2026 a emisiunii Mireasa. Meciul iubirii ca să afli mai multe detalii despre subiect.

Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY

Meciul Iubirii a început pe 12 ianuarie, pe Antena 1 și AntenaPLAY, cu tineri concurenți pregătiți să își testeze limitele și să lupte cu pasiune pentru a-și găsi jumătatea.

Noul sezon aduce o mulțime de surprize. Fetele vor putea alege tricoul de fotbal cu numele băiatului care le atrage atenția, iar băieții vor face același lucru. Totuși, doar cei care vor avea aceeași alegere, unul față de celălalt, vor avea parte de prima întâlnire a sezonului. De asemenea, noi elemente vor fi introduse – cartonașele, inspirate din regulile fotbalului, care vor putea fi folosite doar cu efect negativ, atunci când sună Adrenalinia. Consecințele vor fi clare pentru cei vizați – se poate bloca o cunoaștere pentru o perioadă limitată sau se poate interzice temporar interacțiunea cu o anumită persoană.

Accesul la telefon va deveni un privilegiu câștigat, iar concurenții o să fie nevoiți să lupte pentru acest drept. Ei vor putea câștiga 13 minute pentru a suna, a scrie sau a naviga, însă utilizarea dispozitivelor va fi supravegheată în permanență de camerele din casă. Chiar dacă, pe timpul sezonului, în afară de acest premiu, fetele și băieții nu au acces direct la telefoane, dispozitivele vor rămâne pornite pentru ca apelurile și mesajele să fie primite. Semnalele se transformă în povești și teste de autocontrol, în timp ce toți cei care caută iubirea se vor întreba cărei persoane dragi lor îi aparțin notificările.

Mireasa reușește, sezon de sezon, să mențină captivați telespectatorii, oferind povești de iubire reale. Emisiunea s-a transformat într-un adevărat fenomen, iar privitorii trăiesc alături de concurenți fiecare clipă, totul pentru a descoperi adevăratele povești de dragoste, într-o lume în care acest sentiment pare din ce în ce mai greu de găsit.

colaj foto cu doamna melinda, darius si alti concurenti din casa mireasa sezonul 13
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Mireasa: Meciul Iubirii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Mireasa, sezon 13. Familia lui Alexandru, dezvăluiri neașteptate! Ce decizie a luat tânărul în privința relației lui cu ...
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